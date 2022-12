Mostra celebra 50 anos de artes plásticas de Sandra Montenegro

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) recebe a partir das 17 horas desta quinta-feira, 15, a exposição “Estar Nesse Mundo”. A mostra celebra os 50 anos de atividades da cearense Sandra Montenegro nas artes plásticas e ficará aberta para visitação até 27 de janeiro. A entrada é gratuita e serão exibidas mais de 50 obras.



A curadoria da exposição é feita pela artista visual e arquiteta Andréa Dall’Olio. A mostra é dividida em dois espaços. O primeiro reúne uma linha do tempo com a história de Sandra Montenegro e trabalhos marcantes de sua trajetória, como “Busca a Deus”, que ficou em primeiro lugar na categoria pintura no Salão dos Novos, em 1972. Na época, Sandra tinha apenas 13 anos.

No segundo espaço, serão apresentadas obras produzidas por Sandra entre 2021 e 2022, sendo a maioria dos trabalhos inédita. Haverá pinturas desenvolvidas dentro de linguagem mais contemporânea, como técnica de pintura em tecidos. A exposição também terá obras da escultora Jacinta Cavalcante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As obras de Jacinta são releituras de obras de Sandra Montenegro em forma de esculturas, com cinco peças entre placas táteis e esculturas em três dimensões. Outra pintura de Sandra Montenegro presente em “Estar Nesse Mundo” é a obra “Habitantes do Inconsciente”. A comunicação visual e a montagem foram feitas por Zakira Nobre.



Estar Nesse Mundo



Quando: abertura quinta-feira, 15, das 17 horas às 20h30min; visitação de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas; exposição aberta até 27 de janeiro

Onde: Museu da Universidade Federal do Ceará (Avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito

Sobre o assunto Programação gratuita reúne apresentações de 80 artistas no Maracanaú

Livro conta história da família Maia, da Europa ao Ceará

Festival de Música da Rota das Falésias divulga vencedores; confira

Artistas reagem a indicação de Margareth Menezes ao Ministério da Cultura

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags