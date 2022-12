Stratovarius em Fortaleza: banda finlandesa realiza show em 2023

Responsável por sucessos como "Hunting High and Low" e "Black Diamond", a banda finlandesa Stratovarius retorna a Fortaleza em 2023. O show faz parte da Summer Tours, que também passa por cidades como São Paulo.

O evento acontece no dia 28 de abril do próximo ano e apresenta o disco "Survive", lançado em setembro de 2022. Com 11 faixas inéditas, o álbum conta com músicas como "Broken" e "We Are Not Alone".

A banda existe desde 1984 e segue o power metal, subgênero do heavy metal. Atualmente, a formação conta com Timo Kotipelto (voz), Jens Johansson (teclados), Lauri Porra (baixo), Rolf Pilve (bateria) e Matias Kupianinen (guitarra).

O novo trabalho marca a volta de obras inéditas do grupo após intervalo de sete anos. Os valores do show na Capital, que será realizado no Complexo Armazém, variam entre R$160 (pista meia) e R$230 (camarote social). As entradas estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e na loja física do Planet CD (Galeria Pedro Jorge).

Stratovarius em Fortaleza

Quando: 23 de abril de 2023, a partir das 20 horas

Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Quanto: R$160 (pista meia); R$190 (pista social, com doação de 1kg de alimento); R$200 (camarote meia) e R$230 (camarote social com doação de 1 kg de alimento).

Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital e na loja física do Planet CD (rua Senador Pompeu, 834 - Centro).

