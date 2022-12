Festival de Música da Rota das Falésias divulga vencedores; confira

O cantor Edinho Vilas Boas e o professor, poeta e colunista do Vida&Arte Chico Araujo conquistaram o 1º lugar no 2º Festival de Música da Rota das Falésias, que chegou ao fim na noite deste domingo na Praia da Redonda, em Icapuí. O evento musical reuniu mais de 60 artistas entre intérpretes e compositores.

Realizado no Cais Bar da Redonda, o festival consagrou a música "A liberdade de viver", composta por Edinho e Chico e interpretada por Edinho, com o grande prêmio. O pódio contou ainda com Marcelo Randemarck e Roberto Homem em 2º lugar com a canção "Negro", interpretada por Arnaldho de Sá, e o 3º foi para Jon Soares, João Pirambu e Gylmar Chaves conquistaram o 3º lugar, por "É de boa".

Além dos três primeiros lugares da disputa oficial, outros troféus foram outorgados. "13", escrita por Paulo Araújo e interpretada por Claudine Albuquerque, recebeu o prêmio de aclamação popular. Já Barbara Xavier foi premiada como melhor intérprete por "Ciranda de lá", também composta por ela. Já Geová Costa, natural de Icapuí, saiu vencedor com "Ser de luz" do prêmio de melhor canção da Rota das Falésias.

