Programação gratuita reúne apresentações de 80 artistas no Maracanaú

O coletivo de artistas, produtores culturais e educadores Comitê de Cultura de Maracanaú promove a Semana Juventude e Cultura Crítica Maracanaú entre os dias 14 e 18 de dezembro. A iniciativa busca o fomento à políticas culturais no município a partir do encontro entre arte, educação e esportes de rua.

A programação envolve ações formativas, assim como apresentações artísticas e esportivas. As atividades acontecem em diferentes eixos da cidade, como Associação de Moradores do Novo Maracanaú; praças públicas do Centro e dos bairros Piratininga, Alto Alegre II e Jereissati II; e auditório do Suprema (Sindicato dos Professores de Maracanaú).

Ao todo, são 21 apresentações culturais com cerca de 80 artistas oriundos de Maracanaú, Caucaia, Fortaleza e Pacatuba. Além de incentivar a produção da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o projeto também busca sensibilizar jovens, educadores, lideranças e agentes sociais para questões coletivas.

A iniciativa surge como alternativa de agenda cultural independente da região, em contraponto à queixa da falta de recursos municipais destinados ao setor e a desmobilização de agentes da área. O evento é gratuito e aberto ao público. A programação completa está disponível no Instagram.

Veja a programação do dia de abertura:

Quarta-feira, 14

Minicurso "Produção e Comunicação para Cultura"

Quando: 9 às 12 horas

Onde: Auditório do Suprema (rua Manoel Pereira, 191 - Jeressati I)

Minicurso "Quem Eu Sou Na Cultura? - Identidades e Trajetórias na Construção do Portfólio" com Rodrigo Tembiú

Quando: 9 às 12 horas

Onde: Auditório do Suprema (rua Manoel Pereira, 191 - Jeressati I)

Seminário Juventude e Emancipação - "Trabalho, cultura e educação: Sendo eu quem eu sou... O que fazer? O que estudar?"

Quando: 16 às 18 horas

Onde: Auditório do Suprema (rua Manoel Pereira, 191 - Jeressati I)

Apresentações artísticas com balé Arte e Movimento, Roni Flow & Afrodite e Cassino 12

Quando: 19 às 21 horas

Onde: Associação de Moradores do Novo Maracanaú (rua Dez, 237 - Novo Maracanaú)

A programação dos demais dias pode ser vista no Instagram

"Semana Juventude e Cultura Crítica Maracanaú"

Quando: 14 a 18 de dezembro

Onde: Novo Maracanaú, Piratininga, Alto Alegre II, Jereissati II e Centro de Maracanaú

Inscrições e mais informações: (85) 99621-9700 / (85) 98926-6882 / (85) 99737-4091

