Pabllo Vittar e Duda Beat se apresentam na posse de Lula, diz Janja

Momento aguardado pelos apoiadores de Luis Inácio Lula da Silva, a posse do presidente eleito contará com a participação de diversos músicos brasileiros para celebrar o resultado das eleições. Pabllo Vittar, Duda Beat, Baianasystem, Teresa Cristina, Chico César e Martinho da Vila são alguns dos nomes confirmados por Janja, futura primeira-dama.

Marcado para o dia 1º de janeiro de 2023, a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva já possui mais de 20 artistas com presença confirmada no evento em Brasília. Na lista, personalidades que demonstraram apoio na mídia e nas redes sociais a Lula durante a campanha para presidente em 2022.

Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do @LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse. pic.twitter.com/J5uYsbO6NL Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 30, 2022

A festa da posse terá dois palcos nomeados em homenagem a Elza Soares e Gal Costa, e os shows irão iniciar logo após o encerramento da cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida e Ludmilla também foram convidados pela primeira-dama, mas ainda não confirmaram participação no evento.

Confira os artistas confirmados na posse:

- Almério

- Baianasystem

- Chico César

- Duda Beat

- Fernanda Takai

- Gaby Amarantos

- Gilsons

- Johnny Hooker

- Luedji Luna

- Marcelo Jeneci

- Maria Rita

- Martinho da Vila

- Odair José

- Otto

- Pabllo Vittar

- Teresa Cristina

- Tulipa Ruiz

- Valesca Popozuda

Sobre o assunto Retrospectiva Spotify 2022: conheça os artistas e músicas mais ouvidos

Spotify Wrapped: confira sua retrospectiva musical de 2022

Skank fará último show em Fortaleza em fevereiro de 2023

Show da banda The Calling em Fortaleza é adiado para maio de 2023

Gratuito: Escola de Gastronomia oferta 150 vagas em dezembro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui.

Tags