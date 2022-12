Gratuito: Escola de Gastronomia oferta 150 vagas em dezembro

Em clima de festas de final de ano, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está ofertando 150 vagas em cinco cursos gratuitos, com aulas ocorrendo durante o mês de dezembro. As formações serão realizadas nos formatos virtual e presencial, com foco em refeições natalinas, panificação e confeitaria.

As inscrições serão on-line iniciando nesta terça e quarta-feira, dias 29 e 30, para o primeiro ciclo de cursos. Já nos dias 6 e 7 de dezembro, serão abertas as inscrições para os cursos do segundo ciclo. Para participar basta ter acima de 17 anos de idade, podendo inscrever-se em somente um curso por ciclo.



Confira listagem de cursos:

- Ceia Natalina: Pratos Quentes;

- Básico em Panificação;

- Bolos e Tortas decoradas

- Doces e Salgados para Festa;

- Panetones: Doces e salgados



Cursos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

- Ciclo 1

Período de inscrição: 29 e 30 de novembro

Aulas: 5 a 9 de dezembro

- Ciclo 2

Período de inscrição: 6 e 7 de dezembro

Aulas: 12 a 16 de dezembro

Informações: (85) 3248.8091 e (85) 99972.5507 (WhatsApp)

Inscrições no site: www.gastronomiasocial.org.br

