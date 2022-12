Show da banda The Calling em Fortaleza é adiado para maio de 2023

A banda é conhecida por sucessos como "Wherever You Will Go" e "Adrienne"

Por meio de comunicado publicado no Instagram, a banda norte-americana The Calling anunciou o adiamento da turnê na América do Sul prevista para ocorrer em dezembro. A mudança atingiu cidades do Brasil como Fortaleza, que teria apresentação do grupo no próximo sábado, 3. Agora, os novos shows da turnê ocorrerão em maio de 2023, mas ainda sem datas definidas.

Na nota divulgada, o vocalista Alex Band afirmou que “partia seu coração” ter que anunciar a “dolorosa decisão” de alteração de datas da turnê. Segundo o cantor, essa nova configuração ocorreu devido a “alguns problemas importantes” que surgiram de sua parte e que não poderiam ser resolvidos agora.

"Sinto muito pela inconveniência, mas prometo a todos que essa mudança de data definitivamente proporcionará uma experiência de concerto muito melhor para vocês e para todos os envolvidos. Faremos um show ainda mais incrível e inesquecível, repleto de novas músicas emocionantes junto com todas as músicas que você conhece e ama”, comunicou.

Alex Band também pontuou que a mudança não é culpa dos produtores da turnê, que têm ajudado bastante o vocalista e o grupo a realocarem os dias do giro na América Latina. Em Fortaleza, The Calling se apresentaria na barraca Santa Praia. Além da Capital cearense, a banda faria shows em cidades brasileiras como São Luís, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

The Calling celebrará duas décadas de lançamento do álbum “Camino Palmero”. A banda é conhecida por sucessos como “Wherever You Will Go” e “Adrienne”. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre quais serão as novas datas dos shows nem os procedimentos de reembolso para os fãs que não puderem comparecer às apresentações em maio de 2023.

Confira a nota na íntegra:

“Eu realmente amo e sinto falta de me apresentar para meus incríveis fãs na América do Sul, especialmente no Brasil... Então, realmente parte meu coração ter que dizer a todos vocês que a próxima turnê latino-americana do The Calling foi adiada.

Logisticamente, alguns problemas importantes surgiram da minha parte que não podem ser resolvidos agora e, portanto, tive que tomar a dolorosa decisão de mudar a turnê para maio de 2023 (detalhes em breve).

Sinto MUITO pela inconveniência, mas prometo a todos que essa mudança de data definitivamente proporcionará uma experiência de concerto MUITO melhor para vocês e para todos os envolvidos. Faremos um show ainda mais incrível e inesquecível, repleto de novas músicas emocionantes junto com todas as músicas que você conhece e ama.

Os produtores desta turnê não têm culpa e foram extremamente solícitos em trabalhar conosco para mudar essas datas. Obrigado a todos pela compreensão e apoio contínuo. Eu realmente mal posso esperar para ver cada um de vocês no próximo ano!

Todo o amor,

Alex Band

The Calling"

