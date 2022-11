Quem é Janja, esposa de Lula e futura primeira-dama do Brasil

14:58 | Out. 31, 2022

"Petista de carteirinha", como costuma se descrever, a paranaense tem raízes profundas com o PT, desde sua filiação aos 17 anos

Rosângela da Silva, ou Janja, como foi apelidada por seus amigos, tem 56 anos e é uma “petista de carteirinha”, como se descreve nas redes. A socióloga se casou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio deste ano e será a nova primeira-dama do Brasil a partir de 1° de janeiro de 2023.

Janja é paranaense, nascida na cidade de União da Vitória, em 1966, e se mudou para Curitiba ainda na infância. Sua jornada dentro do PT começou aos 17 anos, quando, em 1983, filiou-se ao partido.

Formada em Ciência Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e com especialização em História, Janja tem MBA em gestão social e sustentabilidade.

Ela trabalhou com programas voltados para o desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu, onde ingressou em 2005. Ela também atuou na Eletrobras, entre 2012 e 2016, no Rio de Janeiro, onde ocupou o cargo de assessora de comunicação e relações institucionais.

Ela retornou em 2016 ao escritório da Itaipu em Curitiba e pediu demissão em 2020.



Janja e Lula

Os dois se conhecem há décadas, mas o relacionamento começou em 2019. Ou ao menos foi neste ano que o relacionamento entre os dois veio à tona.

Durante as vigílias montadas em frente à superintendência da Polícia Federal do Paraná, quando o Lula foi preso, Janja se manteve presente. Lula também contou, em participação a um podcast, que a socióloga mandava "comidinha" pra ele todas as noites, além de fazer visitas e enviar cartas.

Na data em que Lula foi solto, Janja estava ao seu lado durante o primeiro discurso após quase dois anos preso, com uma faixa que dizia “Lula é inocente”. Os dois estão juntos desde então.

Ela também teve um papel importante na campanha do então candidato para presidente. Foi Janja quem apresentou a nova versão do jingle “Lula lá” durante o lançamento da pré-campanha, além de participar de comícios ao lado de figuras históricas do partido.



