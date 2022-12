Skank fará último show em Fortaleza em fevereiro de 2023

A banda de rock mineira esteve em Fortaleza em 2020, durante o Festival I'music. O show do Skank irá acontecer no estacionamento do Shopping Iguatemi

A turnê de despedida da banda Skank irá passar em Fortaleza no dia 11 de fevereiro de 2023. A informação foi confirmada pela Multi Entretenimento, produtora de eventos cearense, em publicação divulgada no Instagram.

O evento irá acontecer no estacionamento do Shopping Iguatemi Fortaleza, local onde ocorreu o último show na Capital, durante o Festival I’music em 2020.

Turnê de despedida do Skank em Fortaleza

A turnê de despedida tem datas marcadas para passar nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo ainda este ano. Já em 2023, o último show do quarteto está marcado para acontecer no dia 23 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Informações sobre valores e venda de ingressos ainda não foram divulgadas.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast.

Tags