Retrospectiva Spotify 2022: conheça os artistas e músicas mais ouvidos

O Spotify disponibilizou o Spotify Wrapped nesta quarta-feira, 30. Uma das retrospectivas mais aguardadas no fim do ano, a plataforma de streaming permite que os ouvintes descubram suas músicas e seus artistas favoritos a partir da quantidade de plays.

A empresa também liberou os artistas que foram mais tocados no mundo e no Brasil. Entre os nomes que ocuparam o ranking internacional, estão: Taylor Swift, BTS e Ed Sheeran.

Já entre as canções com maior número de streams no mundo, estão: "As It Was" de Harry Styles, "Heat Waves" de Glass Animals, "STAY (with Justin Bieber)" de The Kid LAROI, "Me Porto Bonito" de Bad Bunny e "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny.

As músicas mais ouvidas no Brasil foram: "Por aqui, Mal Feito - Ao Vivo" de Hugo e Guilherme, "Malvadão 3", de Xamã, "Vai Lá Em Casa Hoje" de George Henrique & Rodrigo, "Molhando o Volante" de Jorge & Mateus, e "Dançarina", de Pedro Sampaio.

Spotify em 2022

Top 5 Artistas mais tocados no mundo

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS



Top 5 Músicas com mais streams no mundo

1. "As It Was", por Harry Styles

2. "Heat Waves", por Glass Animals

3. "STAY" (with Justin Bieber), por The Kid LAROI

4. "Me Porto Bonito", por Bad Bunny

5. "Tití Me Preguntó", por Bad Bunny



Top 5 álbuns com mais reproduções no mundo

1. "Un Verano Sin Ti", por Bad Bunny

2. "Harry’s House", por Harry Styles

3. "SOUR", por Olivia Rodrigo

4. "=", por Ed Sheeran

5. "Planet Her", por Doja Cat



Podcasts mais escutados no mundo

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Caso 63 (em todos os idiomas)

5. Crime Junkie

Top 5 artistas no Brasil

1. Marília Mendonça

2. Henrique & Juliano

3. Jorge & Mateus

4. Gusttavo Lima

5. Maiara & Maraisa

Top 5 músicas no Brasil

1. "Mal Feito - Ao Vivo", por Hugo & Guilherme

2. "Malvadão 3", por Xamã

3. "Vai Lá Em Casa Hoje", por George Henrique & Rodrigo

4. "Molhando o Volante", por Jorge & Mateus

5. "Dançarina", por Pedro Sampaio



Top 5 álbuns no Brasil

1. "Manifesto Musical", por Henrique & Juliano

2. "Festa das Patroas 35%", por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa

3. "Buteco in Boston (Ao Vivo)", por Gusttavo Lima

4. "Próximo Passo", por Hugo & Guilherme

5. "Chama Meu Nome", por Pedro Sampaio



Top 5 gêneros musicais mais escutados no Brasil

1. Sertanejo Pop

2. Funk carioca

3. Sertanejo universitário

4. Sertanejo

5. Arrocha

Top 5 podcasts mais escutados no Brasil

1. Podpah

2. A Mulher da Casa Abandonada

3. Mano a Mano

4. Café da Manhã

5. Psicologia na Prática

Top 5 gêneros de podcast mais escutados no Brasil

1. Sociedade & Cultura

2. Educação

3. Comédia

4. Religião & Espiritualidade

5. Saúde & Fitness

