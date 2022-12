Spotify Wrapped: confira sua retrospectiva musical de 2022

Retrospectiva mais aguardada pelos amantes de música, o Spotify disponibilizou nesta quarta-feira, 30, o Spotify Wrapped 2022, que permite que seus usuários confiram as músicas, artistas e álbuns mais ouvidos no ano.

A retrospectiva pode ser acessada no aplicativo e no site da plataforma de streaming. Além de descobrir as músicas e artistas mais ouvidos durante 2022, o Spotify Wrapped também exibe os podcasts e programas que o usuário acompanhou neste ano.

Para conferir o balanço do seu ano musical, basta acessar o site do Spotify, pelo navegador do computador ou do celular, ou abrir o aplicativo e clicar no banner da retrospectiva. Após realizar o login da sua conta, o serviço irá apresentar informações como artistas e músicas mais ouvidas, tempo de uso do aplicativo e gêneros e álbuns mais escutados.

Ao final da apresentação, o Spotify reúne as músicas mais ouvidas em uma playlist personalizada para cada usuário. Além disso, a plataforma também permite o compartilhamento do resultado nas redes sociais, como o Story do Instagram, Facebook e Twitter.

Acesse aqui para conferir o seu Spotify Wrapped 2022.



