Remake de Pantanal: "Encontro de Jumas" nos bastidores da nova novela

Com estreia prevista para a segunda-feira, 28, o remake de "Pantanal" está sendo gravado no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, mobilizando diferentes núcleos de atores da emissora. Em gravação nesta semana, a protagonista Alanis Guillen, 23, que viverá Juma Marruá no remake, encontrou a atriz Cristiana Oliveira, 58, que viveu a personagem na primeira versão da novela dos anos 1990.

"O bioma pantanal hoje para mim é parte da minha vida. A nova geração vai conhecer a importância desse lugar, dessa nossa riqueza. O pantanal precisa de atenção", postou Cristiana nas redes sociais.

Outro encontro celebrado nas redes sociais é o do casal protagonista: Juma e Joventino. Alanis dividirá o protagonismo com Jesuita Barbosa. Os dois irão viver um par romântico, que na versão original foi interpretado por Cristiana e Marcos Winter.

A versão original surgiu em 1990, exibida pela Rede Manchete. O remake está previsto para 2022, na faixa das 21 horas, na Globo. O enredo conta a história de José Leôncio, um peão de boiadeiro que chegou com o pai, Joventino, ao Pantanal, onde compraram uma fazenda e começaram a criar gado de corte. Certo dia, José Leôncio viajou com os peões em comitiva e o pai foi caçar marruá, um tipo de boi selvagem, sozinho e desapareceu pelo Pantanal.

A novela chegou a ser eleita a quarta melhor da TV brasileira pela Veja em 2016, atrás de "Roque Santeiro"(1985–86), "Vale Tudo" (1988–89) e "Avenida Brasil" (2012). No elenco da nova versão também estão Silvero Pereira, Juliano Cazarré, Murilo Benício e Juliana Paes.

