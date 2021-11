Amaro Freitas retorna ao Ceará com show no Cineteatro São Luiz

O pianista e compositor pernambucano Amaro Freitas, um dos maiores representantes contemporâneos do jazz brasileiro, retorna ao Ceará com o show "Rasif" no dia 05 de dezembro, às 18 horas, no Cineteatro São Luiz. Acompanhado do baixista Jean Elton e do baterista Hugo Medeiros, o músico prepara espetáculo com o Amaro Freitas Trio.

O estilo do artista mixa a cultura de Pernambuco, a partir da influência de nomes como o mestre do frevo Capiba e Hermeto Pascoal, com referências do piano jazz, a exemplo de Thelonious Monk e Keith Jarret. Com base no samba jazz, Amaro integra a cultura nordestina com frevo, baião e maracatu.

A apresentação em Fortaleza, realizada através do Programa Petrobras de Cultura, será uma das últimas da turnê, que começou em fevereiro de 2020 em Salvador. O show, dividido em duas partes, é construído com músicas autorais, como “Aurora”, e covers, como “Coisa nº4”, interpretada originalmente por Moacir Santos.

No repertório, Amaro expande as fronteiras musicais e conecta o folclore do Nordeste à vanguarda de nomes como Craig Taborn. Os interessados podem adquirir ingressos por R$40 (inteira) e R$20 (meia) na bilheteria do Cineteatro São Luiz ou na plataforma digital Sympla.

Show "Rasif" com Amaro Freitas

Quando: Dia 05 de dezembro, às 18 horas

Onde: No Cineteatro São Luiz

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

Venda de ingressos na bilheteria do Cineteatro e na plataforma Sympla.



