Rapper cearense Brandão lança single "feito de freestyle" nesta quinta, 11

O Ceará é a terra do trap e isso o Brasil já sabe. E quem está na cena para fortalecer essa imagem é o jovem Brandão, de apenas 20 anos. Ele deve lançar seu mais novo videoclipe na noite desta quinta-feira, 11. O single, intitulado de ”Orangotango” foi “feito de freestyle”.

Essa é uma faixa alto astral que traz a leveza da juventude em conjunto com as várias diversões que são apresentadas nessa fase da vida. A faixa conversa com o público jovem e traz tanto no flow do artista como na produção musical muita harmonia. O próprio Brandão foi o responsável pela produção musical.

“Orangotango” é o terceiro single solo de Brandão, que é morador do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Antes disso, o artista também se destacou nas colaborações que realizou com outros artistas, como Jovem Dex, Leviano, NOG (Costa Gold) e Alee.

“Curti demais fazer esse som. Desde o processo do beat até a captação, foi tudo feito de freestyle e até meio que rápido. No dia, a vibe do estúdio tava muito boa e esse é um som bem pra cima, bem jovem e eu espero que a galera abrace”, afirmou Brandão.

Artista da Hash Produções desde o início de 2021, o cearense vem chamando atenção da cena através de seus singles e colaborações com outros artistas. Também tem feito sucesso com o público com a divulgação das prévias de suas músicas nas redes sociais.

Atualmente Brandão acumula mais de 10 milhões de visualizações no YouTube em seus singles e participações.



