Inspirado em games, espetáculo gratuito estreia no Dragão do Mar

Em cartaz nesta sexta, 12 e sábado, 13, no Teatro Dragão do Mar, o espetáculo infantil “Saori e Anahí” convida crianças a partir dos 6 anos para apreciar a montagem de dança gratuita. São duas apresentações nos dois dias, às 17h e às 19h na sexta e às 16h e 18h no sábado

Inspirado no universo dos videogames, a peça narra a saga de dois personagens em busca de completar uma só missão. Os artistas fortalezenses, Maria Epinefrina e Wellington Fonseca interpretam os personagens que aprendem juntos a superar os desafios numa aventura cheia de jogos, imaginação, dança, cor e uma espécie de lego gigante.

Seguindo os protocolos sanitários, o público das apresentações no Teatro Dragão do Mar é limitado a 100 pessoas. A retirada de ingressos acontece via Sympla. O link para retirada dos ingressos é disponibilizado no site do Dragão (www.dragaodomar.org.br) a partir das 15h do dia anterior às apresentações. Para a montagem de “Saori e Anahí” será possível retirar até dois ingressos por pessoa.

Serviço:

Espetáculo Saori e Anahí em cartaz no Teatro Dragão do Mar

Quando:

Sexta (12) em sessões às 17h e às 19h.

Sábado (13) em sessões às 16h e 18h

Gratuito. Retirada dos ingressos a partir das 15h do dia anterior no site do Dragão do Mar (www.dragaodomar.org.br)

Indicação: 6 anos.

Mais informações: www.dragaodomar.org.br

