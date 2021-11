Dia Mundial do Churros: saiba onde encontrar em Fortaleza

No Dia Mundial do Churros, comemorado nesta quinta-feira, 11, o Vida&Arte preparou uma lista com opções para todos os gostos em Fortaleza

Doces crocantes, porém macios por dentro, com coloração dourada e aroma de canela. Quem aprecia uma boa guloseima logo irá se lembrar dos churros, iguarias presentes nos carrinhos de rua, cardápios de restaurantes e festas familiares. Por ser um aperitivo fácil, pode ser saboreado em diversas formas e com os mais distintos recheios - desde o doce de leite até o creme de avelã.

A origem do doce é incerta, mas o produto faz tanto sucesso que recebeu uma data de celebração. Nesta quinta-feira, 11, comemora-se o Dia Mundial do Churros. Consumida regularmente em países como Argentina, Portugal e Espanha, a comida também ganhou o paladar dos brasileiros. É adaptada com versatilidade em diferentes formas - até na coxinha! - e combinações. Ficou com vontade? O Vida&Arte selecionou cinco opções para experimentar em Fortaleza, confira:

01. Dulê Churros

O estabelecimento oferece cinco sabores de cobertura e recheio, sem contar com as 11 opções de toppings. Além do formato tradicional, a loja disponibiliza o "Dulê Cream": oito churros crocantes com uma "piscina" de molho para mergulhar os doces (R$ 26,00). Serve até duas pessoas.

Onde: Imprensa Food Square (av. Desembargador Moreira, 235 - Dionísio Torres)

Quando: Todos os dias, das 17h às 22h45

Pedidos via Ifood

Mais informações no Instagram

02. We Love Churros

Se toda a família deseja um pedaço da iguaria, a We Love Churros tem a solução. Em promoção disponível pelo Ifood, a loja oferta kit com 15 "churritos" espanhóis acompanhados por quatro copinhos de doce (R$ 36,81). As opções de recheio ficam entre chocolate, doce de leite e goiabada. A loja ainda conta com sedes em diferentes bairros de Fortaleza.

Onde: BIG Bompreço (av. José Jatahy, 1012 - Farias Brito), Frangolândia (r. Padre Anchieta, 581 - Monte Castelo), Centerbox (av. Jornalista Tomaz Coelho, 1661 - Messejana) e Centro Fashion (avenida Filomeno Gomes, 430 - Jacarecanga)

Quando: Todos os dias, das 13 às 21 horas

Pedidos via Ifood ou pelo número (85) 99798 4681

Mais informações no Instagram

03. Churreria 85

Entre os recheios no sabor tradicional estão chocolate; doce de leite; goiaba; chocolate e doce de leite; chocolate e goiabada; além de doce de leite e goiabada. As unidades são produzidas na hora e cada uma sai por R$ 6,50.

Onde: Extra Hipermercado (Av. dos Expedicionários, 444 - Montese); Pátio Rui Barbosa (av. Rui Barbosa, 1975 - Aldeota)

Quando: De segunda à sexta, das 12h15min às 21h15min; nos sábados das 11 às 20 horas. Aos domingos, atendem das 9h30min às 21h15min no Extra e das 10h às 19 horas no Pátio Rui Barbosa.

Pedidos via Ifood

Mais informações no Instagram

04. Zero

Aqueles que têm alguma restrição alimentar não precisam se privar de saborear churros. A Zero possui opção de bolinho de churros com doce de leite sem adição de glúten, lactose e açúcares (R$ 17,60). O estabelecimento também vende uma tartelete de churros com massa low carb (R$ 17).



Onde: No Shopping RioMar Fortaleza ou em sede na rua José Vilar, 1681 - Aldeota

Quando: De terça a sábado, das 11h às 19 horas

Pedidos via Ifood ou pelos números (85) 98212 3138 e (85) 98215 3138

Mais informações no Instagram

05. Donadel

O churros, muitas vezes, é uma sobremesa certa no cardápio de restaurantes. A hamburgueria Donadel, com sede no Imprensa Food Square, adaptou o doce em uma das principais iguarias brasileiras: a coxinha. A coxinha de churros com recheio de Nutella está em promoção no Ifood por R$ 12,90. Para acompanhamento, um pouco de doce de leite.

Onde: No Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 235 - Dionísio Torres)

Quando: Todos os dias, das 17 às 23 horas

Pedidos via Ifood, Rappi e site da Donadel

Mais informações no Instagram

