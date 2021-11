Capitão América 4 será sobre herói, "não sobre super soldado", diz produtor

“Capitão América 4” é um dos próximos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e também o primeiro a trazer a história de Sam Wilson, vivido por Anthony Mackie. O substituto de Steve Rogers, vivido por Chris Evans, foi anunciado em abril deste ano. A produção permanece sob muito sigilo, mas em uma recente entrevista ao portal Comicbook o produtor do filme, Nate Moore, revelou alguns detalhes sobre o que podemos esperar.

Nas palavras de Moore, o novo Capitão será Rocky Balboa, o lendário boxeador vivido por Sylvester Stallone. O boxeador mais famoso do cinema era na verdade um desconhecido sem sorte na vida, mas perseverante nos seus objetivos, até se tornar um campeão. “Ele vai ser o azarão em qualquer situação. Ele não é um super soldado. Ele não tem centenas de anos. Ele não tem os Vingadores. O que acontece com esse cara que anuncia publicamente ‘Eu sou o novo Capitão América’. O que acontece a seguir? Acho fascinante porque ele é apenas um cara”, afirmou entusiasmado o produtor ao portal Comicbook.

“Ele é um cara com asas e um escudo, mas ele é um cara. Então, vamos colocá-lo contra a parede e fazê-lo merecer o título, ver o que acontece quando ele está em desvantagem. O que faz de alguém um Capitão América? Eu acredito que não é ser um super soldado. E nós vamos provar isso com (Anthony) Mackie e Sam Wilson”, concluiu Moore que já trabalhou em filmes como “Pantera Negra”, “Eternos” e na série “Falcão e o Soldado Invernal”.

“Capitão América 4” é o primeiro filme da Marvel estrelado por Anthony Mackie. Anteriormente, Mackie esteve em outros filmes de Capitão América e também na série do Disney Plus “Falcão e o Soldado Invernal”, quando foi oficializado como sucessor de Chris Evans no papel do capitão. O novo filme ainda não tem previsão de estreia.

