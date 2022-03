Dorama: confira os 10 dramas coreanos mais famosos do mundo

Os dramas coreanos, conhecidos como dorama, têm apresentado um interesse crescente em todo o mundo. A procura por esse tipo de conteúdo colocou o Brasil em 3º lugar na lista de países que mais consumiram produções audiovisuais sul-coreanas em 2020, ficando atrás apenas da Malásia (1º) e Tailândia (2º). Devido à popularidade, os serviços de streaming passaram a investir em um catálogo mais recheado do gênero. Confira abaixo o top 10 das produções dramáticas coreanas mais famosas do mundo.

1. Boys Over Flowers

Boys Over Flowers é um dorama inspirado no mangá shjo japonês, exibido pela rede televisiva sul-coreana KBS2 nos meses de janeiro e março de 2009. Esse K-drama dirigido por Jeon Ki-sang e Yoon Ji-ryun conta a história de uma garota humilde que salva a vida de um desconhecido. Após tal ato, ela ganha uma bolsa de estudos e passa a frequentar uma escola de elite. A série só possui uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Netflix. Assista ao trailer no YouTube.

2. Squid Game - Round 6

Apesar de relativamente novo, Round 6 se tornou a série mais assistida em setembro de 2021 na plataforma de streaming Netflix, com 142 milhões de espectadores no primeiro mês de lançamento. A série dramática mostra um grupo de pessoas endividadas que são convidadas para participar de um jogo misterioso na esperança de ganhar dinheiro fácil. No entanto, para receber o prêmio bilionário, os jogadores têm de participar de brincadeiras infantis mortais. Esse K-drama dirigido por Hwang Dong-hyuk possui apenas uma temporada, mas, devido ao sucesso, contará com uma continuação. Assista ao trailer no YouTube.



3. Personal Test

Personal Test é um dorama baseado no romance homônimo de Lee Se-in, exibido pela MBC nos meses de março e maio de 2010. O enredo do k-drama é repleto de surpresas e conta a história de Park Kae In que é traída pelo namorado. Após a descoberta, um jovem arquiteto acaba se aproximando dela, com o objetivo de conseguir informações importantes para um de seus projetos, mas a missão sai do planejado e ele acaba se apaixonando por Kae-in. Essa série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Viki. Assista ao trailer no YouTube.

4. Play Full Kiss

Play Full Kiss é um dorama baseado no mangá Itazura na Kiss, exibido pela MBC de setembro a outubro de 2010. Apesar da baixa audiência na Coreia do Sul, a série se encaixa na lista devido ao sucesso internacional em 12 países asiáticos. A popularidade fez com que uma edição especial fosse produzida para o YouTube após o fim da temporada. O enredo conta a história de um romance colegial, quando uma garota se apaixona pelo melhor aluno de sua escola, mas o amor não é correspondido. Após a rejeição, sua casa é destruída e ela tem que ir morar na casa do garoto pelo qual é apaixonada. O K-drama possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Viki.



5. Secret Garden

Secret Garden é um dorama exibido pela SBS de 2010 a janeiro de 2011. O K-drama foi um enorme sucesso de audiência. O enredo é centrado na troca de corpos pelos protagonistas - Kim Joo-won um homem famoso, rico e egocêntrico, e a Gil Ra-im, uma dublê humilde e determinada. A série vencedora de diversos prêmios no SBS Drama Awards de 2010 possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Netflix. Assista ao trailer no YouTube.

6. Princess Hours



Princess Hours foi o décimo dorama mais popular da Coreia do Sul no ano de 2006. Baseado no manhwa intitulado Goong, a série foi exibida pela MBC de janeiro a março de 2006 e conquistou sucesso em toda a Ásia, contribuindo para a expansão da onda coreana. O enredo do K-drama conta a história de uma família real, em que o príncipe tem de se casar com uma plebeia, pois no passado, seu avô, o falecido rei Seongjo, fez um acordo com o avô da mesma. A série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma WeTV. Assista ao trailer no YouTube.

7. Um Litro de Lágrimas

Um Litro de Lágrimas, também conhecido como Diário das Lágrimas, foi baseado em uma história real de uma menina de 15 anos que sofreu desta doença incurável contra a qual lutou até seus 25 anos. O enredo foi escrito com base no diário de Aya Kit (19 de Julho de 1962– 23 de Maio de 1988). No diário, ela relatava sua luta diária contra a doença. A série foi exibida pela Fuji TV de outubro a dezembro de 2005. A série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma Drama Sekai. Assista ao trailer no YouTube.

8. You’re Beautiful

You’re Beautiful é um dorama exibido pela SBS de outubro a novembro de 2009. O K-drama conta a história de uma cantora que sofre uma acidente antes de fechar contrato, então seu empresário convence seu irmão gêmeo a se passar por ela. A série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Netflix. Assista ao trailer no YouTube.

9. Mr. Queen

Mr. Queen é um dorama de comédia e fantasia baseada na telenovela chinesa Go Princess Go. A série foi exibida pela tvN em dezembro de 2020. O K-drama conta a história de um chef de cozinha presidencial, que acaba viajando no tempo e passa a ocupar o corpo da rainha Kim So Yong na época da dinastia Joseon (1392-1897). A série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma Viki. Assista ao trailer no YouTube.

10. True beauty

True beauty é um dorama baseado em um webtoon de mesmo nome. A série foi exibida pela tvN em dezembro de 2020. A comédia romântica conta a história de uma garota no ensino médio que alcança a fama de garota bonita após postar vídeos de maquiagem no YouTube. A série possui apenas uma temporada e pode ser assistida na plataforma de streaming Viki. Assista ao trailer no YouTube.

