Dorama japonês: saiba o que é e entenda o sucesso das novelas nipônicas

Os doramas, estilo de produções audiovisuais que se assemelham às séries ocidentais, são originárias do Japão, apesar da popularização das versões coreanas. Nos anos 1950, os doramas começaram a ser produzidos e exibidos na televisão japonesa, quase da mesma forma que as novelas são exibidas aqui no Brasil.

Com roteiros dramáticos, em sua maioria envolvendo romance, temas familiares e outras facetas da cultura japonesa, o estilo dos doramas se popularizou em diversos países asiáticos. Atualmente, a produção faz muito sucesso no mundo inteiro, sendo até mesmo produzido e distribuído internacionalmente por gigantes do streaming como a Netflix.

Conheça abaixo mais sobre os doramas e entenda o que torna essas novelas nipônicas e suas derivadas tão famosas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dorama japonês: a origem do termo

Inicialmente, a palavra “dorama”, que deriva da pronúncia em japonês da palavra inglesa “drama”, era utilizada somente para as produções advindas do Japão. Hoje em dia, com a popularização desse tipo de programa seriado, tanto as produções japonesas quanto as coreanas, as chinesas, e outras também podem ser chamadas de “doramas”.

Os doramas não são um gênero, mas sim um tipo de produção. Isso porque existem tantos tipos diferentes deles, que seria impossível englobá-los sob uma só temática: podem ser de mistério, de comédia, de romance ou até mesmo históricos, que são os que mais fazem sucesso em países como a China, que têm uma rica tradição histórica.

Dorama japonês: por que faz tanto sucesso?

O sucesso dos doramas em comparação com as séries asiáticas pode ser atribuído, principalmente, ao fator cultural: as produções do Japão, da Coreia do Sul etc, são idealizadas, produzidas e lançadas por pessoas inseridas no contexto social retratado nos episódios. Temas como a valorização da família e dos costumes, o respeito aos mais velhos, a importância do dever e da tradição, são muito vistos nos doramas, mesmo nos que focam em romances.

Mas existe outro fator importante: o investimento. Os países do leste asiático, por exemplo, investem muitos recursos nessas produções, e a qualidade das atuações, do cenário e dos roteiros é que resultam no sucesso estrondoso que os doramas fazem hoje pelo mundo inteiro.

Sobre o assunto Dorama: o que é e por que faz tanto sucesso?

K-pop: sem informações do alistamento, BTS anuncia comeback para junho

Pyong Lee é confirmado na primeira série coreana gravada no Brasil

Só no ano de 2020, o presidente coreano Moon Jae In investiu o equivalente a mais que R$ 7 bilhões no setor de cultura; isso após quase 25 anos de dedicação do setor de cultura da Coreia do Sul, que desde 1997 se debruça sobre o avanço de produtos culturais pela Ásia e pelo globo, aumentando o alcance do seu soft power.

Hoje, os frutos da influência da cultura asiática podem ser claramente vistos: do aumento astronômico da popularidade de animes, doramas e grupos de k-pop, que já tomam conta das charts e dos trending topics das redes sociais. O sucesso dos doramas foi e é um grande contribuinte para a expansão da cultura asiática pelo mundo.

Tags