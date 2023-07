Novela turca: conheça as produções que fazem sucesso no Brasil

Saiba onde assistir as novelas turcas em serviços de streaming, o que pode motivar interesse do público no conteúdo e 5 opções para quem deseja maratonar

O consumo de novelas não é novidade na rotina do brasileiro. “A Favorita”, “O Clone” e “Tieta” ainda permanecem na memória afetiva de parte da população, mas agora os títulos disputam o espaço nas telas com produções internacionais, entre elas o conteúdo originário da Turquia.

Dorama: ENTENDA por que faz tanto sucesso



As “dizi” possuem um enredo parecido com as obras que o público já conhece, apresentando protagonistas carismáticos e histórias de amor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diferencial fica para os cenários das cidades turcas, como Istambul, e o vislumbre de uma cultura transcontinental — a Turquia fica entre os continentes europeu e o asiático.

Conheça mais sobre o conteúdo das novelas turcas (dizi) e a sua presença em serviços de streaming no Brasil.

O que é novela turca?

As novelas turcas são produções dramáticas caracterizadas por uma narrativa serializada em diversos capítulos, muitas vezes divididos em temporadas. As tramas apresentam reviravoltas, além de amores impossíveis e cheios de empecilhos.

Novela turca: primeira aparição no Brasil

Entre as primeiras exibições no Brasil, as novelas “Fatmagül: A Força do Amor”, “Mil e Uma Noites” e “Sila: Prisioneira do Amor” chegaram por meio da rede Bandeirantes. Em 2015, uma das produções turcas — “Mil e Uma Noites” — triplicou a audiência da emissora.

As dizi, adaptadas para o público latino-americano, podem incluir cortes em seus episódios que buscam uma aproximação com o formato diário das telenovelas.

Novela turca: razões para o sucesso

“As novelas turcas têm muita força no mercado latino-americano por justamente serem puras e românticas (em sua maioria)”, destaca a professora de turco, Lygia Kiyak. A profissional completa que as similaridades com as novelas mexicanas antigas também influenciam sua recepção na América Latina.

“Inclusive a maior parte das pessoas que assiste às novelas turcas hoje em dia migrou das novelas mexicanas”, completa.

As produções da Turquia, de acordo com Lygia, contribuem para o interesse do público brasileiro pela cultura e idioma local. “Muitas (pessoas) começam a guardar dinheiro para visitar a Turquia por conhecer as paisagens através das novelas”, diz.

O estudo do idioma é outro aspecto influenciado pelo universo da novela turca. Em 2021, a plataforma Duolingo incluiu o turco em seu Relatório Global como uma das línguas estudadas em crescimento no Brasil.

Como professora do idioma, Lygia Kiyak revela que a maior parte de suas alunas — “cerca de 90%” — estuda a língua estrangeira justamente por gostar muito das novelas. “Não são casadas com turco, sequer conhecem um nativo”, afirma.

Novela turca: conteúdo romântico chama atenção

A experiência da assistente de secretaria escolar Daniela Xavier, 41, com novelas turcas começou pelo Instagram. A rede social sempre lhe indicava uma cena, o que a fez pesquisar sobre o conteúdo.

“A primeira vez foi pelo YouTube. Estava tão interessada que assisti sem legenda. Claro que não entendi nada”, brinca. Em seguida, Daniela recebeu um link para ver a produção legendada.

Os “olhares intensos” dos protagonistas apaixonados, as cenas de ciúmes, os beijos que demoram para chegar, são todos os aspectos que chamam a atenção da profissional nas produções turcas.

“As mulheres são empoderadas, inteligentes, engraçadas e são lindas”, reflete sobre as personagens. “Assisti só duas séries, várias vezes”.

A realidade bem retratada foi um dos pontos que influenciaram no consumo das novelas turcas pela servidora pública I.S., de 42 anos. “Parecia bem o cotidiano dos personagens”, explica.

“Não eram muitos núcleos, mas o pouco era bem realista. Parecia até novela ao vivo, com personagens ‘gente como a gente’”, completa.

Novela turca: veja três atores conhecidos no país

Conheça três intérpretes de protagonistas em novelas turcas. Da esquerda para direita, Can Yaman, Engin Akyürek e Kerem Bürsin Crédito: Reprodução/Instagram

Confira três atores que ficaram conhecidos pela interpretação de protagonistas em novelas turcas, inclusive no Brasil.

Can Yaman

Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, o ator de 33 anos de idade ficou conhecido por sua interpretação do protagonista Can Divit, na novela “Erkenci Kus”.

Can Yaman também é advogado, formado pela Universidade de Yeditepe, em Istambul, e está na produção “Senhor Errado”, com episódios diários no streaming Globoplay.

Kerem Bürsin

O ator e modelo Kerem Bürsin, de 36 anos de idade, foi o intérprete do arquiteto Serkan Bolat na série Sen Çal Kapimi (Será Isso Amor?), contracenando com a atriz Hande Erçel.

Engin Akyürek

O ator turco Engin Akyürek, de 41 anos de idade, recebeu destaque pelo papel de Kerim na novela “Fatmagül: A Força do Amor”. A produção foi comercializada para o Brasil pela primeira vez na rede Bandeirantes e atualmente está disponível na plataforma Globoplay.

Onde assistir às novelas turcas online

O conteúdo das novelas turcas pode ser acessado pelos serviços de streaming disponíveis no Brasil. Entre eles, os destaques ficam para a Netflix, HBO Max e Globoplay, com opções dubladas e legendadas.

A produção “Mãe” (Anne), disponível na Globoplay, teve a melhor performance de uma trama licenciada desde a chegada de novelas estrangeiras na plataforma. Segundo o Gshow, o sucesso da “dizi” impactou no investimento de obras similares no streaming.

Novela turca: conheça cinco produções

Descubra cinco novelas turcas disponíveis em diferentes serviços de streaming no País para conhecer mais sobre as produções estrangeiras.

Meia-noite no Hotel Pera Palace

A trama segue a jornalista Esra e sua visita ao hotel Pera Palace, em Istambul, que acaba por transportá-la ao passado. Agora, ao lado do gerente Ahmet, a protagonista deve impedir que uma conspiração acabe com o futuro da Turquia.

Disponível: Netflix

Netflix Episódios: oito episódios

Será Isso Amor? (Sen Çal Kapimi)

Ao perder sua bolsa de estudos, Eda Yildiz decide encontrar o responsável pelo cancelamento, Serkan Bolat, e confrontá-lo. O que não esperava era precisar fingir ser a noiva de Serkan.

Disponível: HBO Max

HBO Max Episódios: 121 capítulos

Senhor Errado (Bay Yanlis)

A comédia romântica, com o ator Can Yaman no elenco, introduz a protagonista Ezgi e a sua impossibilidade de manter um relacionamento. Desesperada para encontrar o “cara certo”, a jovem decide pedir dicas ao vizinho Özgür, um mulherengo inveterado.

Disponível: Globoplay

Globoplay Episódios: 43 capítulos (lançamento diário)

Yargi: Segredos de Família

Trabalhando juntos para solucionar um assassinato envolvendo suas famílias, a advogada Ceylin Erguvan e o promotor Ylgaz Kaya se aproximarão mais do que imaginavam.

Disponível: HBO Max

HBO Max Episódios: 25 capítulos (1ª temporada)

Mãe (Anne)

A criança Melek sofre maus-tratos de sua família, mas encontra uma vida diferente ao lado da professora Zeynep.

Disponível: Globoplay

Globoplay Episódios: 85 capítulos

Na era dos streamings, CDs continuam atraindo compradores e vendedores; CONFIRA