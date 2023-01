Dorama: Netflix terá mais 34 séries e programas coreanos em 2023

Com a alta dos doramas, filmes e programas coreanos, a Netflix se prepara para incrementar seu catálogo com mais 34 produções do país asiático. Na programação de K-Content estão incluídos séries já aclamadas pelo público, produções inéditas e originais Netflix.

Entre as continuidades, estão séries como "D.P Dog Day", "A Lição" e "Sweet Home", além de realities shows e filmes. "A Criatura de Gyeongseong", "Black Knight", "Adeus, Terra" e "Song of the Bandits" são dramas que tratam de sobrevivência que estarão na Netflix.

O catálogo é diverso, indo de gêneros como romance - nas produções "O Tempo Traz Você pra Mim", "Behind Your Touch", "Intensivão de Amor", "Destined With You" e "Doona!", entre outros - até intrigas e crítica sociais, com "Cães de Caça", "Celebrity" e "Mask Girl".

Para os fãs de realities, estreiam no catálogo "A Batalha dos 100", "Todas Contra a Ilha", "O Jogo do Diabo" e "Finalmente Adultos", além do apocalipse zumbi "Zumbiverso". Já entre os documentários, será a vez de "Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film" e "Em Nome da Fé".

Sucesso das produções coreanas

Do K-pop às telinhas, a produção cultural da Coréia do Sul tem conquistado o mundo. Só na Netflix, mais de 60% dos assinantes do mundo escolheram consumir conteúdo coreano em 2022. Na América Latina, o número salta para 85% dos assinantes.

“O sucesso do conteúdo coreano continuou em 2022, e a Netflix passou a oferecer uma variedade maior de histórias e gêneros ao público do mundo todo. Ao longo do ano passado, vários títulos coreanos entraram no Top 10 Global em mais de 90 países, e três das nossas séries mais assistidas de todos os tempos são da Coreia. Este ano, pretendemos levar essas histórias a novos patamares. Com um catálogo de títulos coreanos cada vez maior, a Netflix continuará sendo o melhor lugar para encontrar histórias interessantes, diversas e imperdíveis”, diz Don Kang, vice-presidente de conteúdo na Coréia.

