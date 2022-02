Ivan Reitman, diretor dos primeiros Os Caça-Fantasmas, morre aos 75 anos

O diretor de cinema húngaro-canadense Ivan Reitman morreu na noite desse domingo, 13, aos 75 anos. O falecimento foi comunicado por Caroline, Catherine e Jason, filhos de Ivan.

O cineasta era conhecido por ter sido o diretor dos dois filmes originais da série "Os Caça Fantasmas". Reitman conheceu Bill Murray nas gravações da comédia "Almôndegas", de 1979 estrelada pelo ator - que só compareceu ao set no terceiro dia de filmagens.

A parceria continuou nos anos seguintes. Murray estrelou "Recrutas da Pesada", de 1981, segundo longa de Reitman, e o "Os Caça Fantasmas" original, de 1984. Eles voltariam a trabalhar juntos na sequência deste último, em 1989.

Carreira de Ivan Reitman é ligada a filmes de comédia

Reitman seguiu carreira dirigindo comédias de grande alcance nos anos 1980 e 1990, como "Os Gêmeos" (1988) e "Júnior" (1994), ambas com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito como protagonistas. Schwarzenegger também estrelou "Um Tira no Jardim de Infância (1990), outro sucesso do diretor.

Ao longo dos anos 1990, Reitman passou a se dedicar ao papel de produtor. Algumas obras em que se destacou nessa função foram o misto de animação e live action "Space Jam" (1996) e a comédia romântica "Amor Sem Escalas" (2009), que recebeu seis indicações ao Oscar.

As últimas participações de Ivan Reitman no cinema foram em continuações de filmes que marcaram sua carreira. Ele foi produtor executivo em "Space Jam: Um Novo Legado" (2021), continuação da obra de 1996. Também no ano passado, ele foi produtor de "Ghostbusters: Mais Além", sequência do longa de 1989.

