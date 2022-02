Filme "Batman", com Robert Pattinson, inicia pré-venda de ingressos

Os fãs de super-heróis já podem se preparar: o filme “Batman” começou sua pré-venda de ingressos nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. Longa-metragem inicia a semana de pré-estreia no dia 1º de março.

As entradas estão disponíveis no site do Ingresso.com. Os cinemas que exibirão a produção de forma antecipada são: Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping Jóquei, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi e UCI Shopping Parangaba.

Um dos mais aguardados filmes de super-heróis de 2022, “Batman”, dirigido por Matt Reeves, trará Robert Pattinson no papel do famoso detetive da DC Comics.

Em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City, o bilionário Bruce Wayne investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite. Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação.

O problema é que, durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a integridade, ela precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.



