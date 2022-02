TikTok reconfigura panorama musical ao descobrir novos talentos

TikTok, que conta com um bilhão de usuários, está transformando a indústria musical revelando novos talentos e obrigando artistas e gravadoras a enfrentar as ambições da rede social chinesa.

Em poucos anos, o TikTok retirou do anonimato artistas como Lil Nas X - sua música "Old Town Road" se tornou a canção mais vendida da história dos Estados Unidos - e lançou carreiras como a da rapper Doja Cat.

As grandes gravadoras, confusas a princípio, não tiveram outra opção a não ser assinar acordos de licença e transformar a rede social em uma parte central de sua estratégia de marketing. "Quando aparece uma plataforma inovadora, é fácil entender que os titulares dos direitos se sintam incomodados", disse à AFP Ole Obermann, diretor musical internacional do TikTok.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após sua explosão mundial durante o primeiro confinamento, a rede social chinesa de vídeos curtos -inicialmente chamada Musical.ly - se tornou o principal motor de descoberta musical entre os jovens. 75% de seus usuários descobriram novas canções em 2021 e 175 delas chegaram à lista Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, segundo a empresa.

Seu segredo é um potente algoritmo, capaz de sondar com precisão os gostos musicais dos assinantes e oferecer uma seleção de vídeos adaptada a cada um deles.

Em meados de 2021, os jovens americanos enloqueceram com um remix em câmera lenta da música "Alors on Danse", do artista belga Stromae, reproduzindo milhões de vezes uma coreografia criada pelo influencer Usim Mango.

Dez anos após seu lançamento, "a popularidade da música disparou no 'streaming'", explica à AFP Jean-Charles Mariani, diretor de estratégia digital da Universal Music France, "especialmente entre os jovens, já que quase 30% deles escuta esta música pela primeira vez".

O sucesso das canções no aplicativo se reflete nas plataformas de 'streaming' (Spotify, Deezer), onde dois terços dos usuários voltam a ouvir as canções que descobriram. Inclusive, 72% associa as músicas diretamente aos "desafios de dança" que viralizam no aplicativo, chamando-as de "música TikTok".

Nos últimos meses, deu uma nova vida a sucessos como "Dreams" de Fleetwood Mac (1977) e "Rasputin" de Boney M (1978). Também ajudou artistas independentes, como o compositor londrino Tom Rosenthal, a ganhar um grande número de seguidores.

Por outro lado, alguns artistas apontam o risco de uniformidade musical no TikTok, já que o algoritmo favorece as produções pop ou hip-hop, suscetíveis de chamar a atenção dos seguidores em pouquíssimos segundos. (Clara Lalanne/ AFP)

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto 10 músicas para o fim de semana; de Gloria Groove a Taylor Swift

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Após cobranças, Secultfor apresenta minuta do edital do Festival de Teatro

Filme sobre Gal Costa, protagonizado por Sophie Charlotte, inicia gravações

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags