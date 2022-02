Após cobranças, Secultfor apresenta minuta do edital do Festival de Teatro

Conforme noticiou o Vida&Arte há uma semana, edição de 2022 do evento foi prometida para março, mas estava com realização indefinida. Após mobilização de artistas e do Fórum de Teatro Cearense, secretaria da Cultura da Capital apresentou minuta do edital

Principal evento calendarizado da linguagem teatral em Fortaleza, o Festival de Teatro de Fortaleza está um passo mais próximo de finalmente ser concretizado após dois anos sem realização por conta da pandemia. O evento teve sua 14ª edição prometida para março pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), mas nenhuma ação concreta havia sido feita até então. Após mobilizações de artistas e matéria do Vida&Arte, a Secultfor apresentou na manhã desta sexta, 11, a minuta — espécie de rascunho prévio — do edital a ser lançado para a realização do festival.

No Teatro Antonieta Noronha, artistas e produtores culturais membros do Fórum Cearense de Teatro participaram da apresentação da minuta do edital que deverá ser lançado em breve para a concretização do XIV FTF.

Na ocasião, os convidados puderem consultar o documento e contribuir com opiniões e sugestões, processo comum para a construção do edital final. O secretário Elpídio Nogueira ressaltou "a importância do diálogo" para ações de políticas culturais na Cidade.

"Esta interação é indispensável. Vamos acolher as observações feitas sobre a minuta e estudá-las, para, dentro de nossas possibilidades, adequarmos ao edital”, afirma o gestor.

A mobilização da classe teatral começou nas redes sociais no começo de fevereiro e foi notícia no Vida&Arte a partir do último dia 4. Naquele contexto, os artistas tinham indicações verbais de realização do festival ainda em março de 2022, mas passos básicos (como a apresentação da minuta do edital) ainda não haviam sido dados.







Em reuniões anteriores entre a Secultfor e artistas, a promessa havia sido de apresentar a minuta do edital ainda em janeiro, o que não aconteceu. Em resposta ao Vida&Arte na semana passada, a Secultfor informou que estava "em processo de instrução processual e ajustes do edital".

