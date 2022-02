Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está buscando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista com os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

A Netflix adiciona o reality show “Ideias à Venda”, com apresentação de Eliana. O programa reunirá empreendedores que competirão pelo prêmio de R$200 mil para investir em seus negócios.

A cada episódio, quatro pessoas do mesmo setor terão que mostrar suas ideias, impressionar os jurados e convencer a plateia. Em todas as etapas, haverá uma eliminação e somente os dois melhores chegam à fase final. A última decisão estará nas mãos das 100 pessoas presentes no público.

Aos fãs de dramas coreanos, “Amor Com Fetiche” será uma das novas estreias da plataforma. A comédia romântica destaca a relação amorosa entre dois colegas de trabalho. O elenco de protagonistas tem Seohyun, do Girl’s Generation, e Lee Junyoung, do U-KISS.

Já o Amazon Prime Video disponibiliza “With Love”. Série foca nos irmão Lily e Jorge Jr., da família Diaz, que buscam encontrar o amor. Eles passam por altos e baixos em diferentes feriados do ano, como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados e Dia dos Mortos.

No Disney+, há o lançamento do filme “A Culpa é das Estrelas”, dirigido por John Boone, em referência ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos, celebrado em 14 de fevereiro.

Hazel Lancaster e Augustus Water são dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pessoas com câncer. Por causa de sua doença, a jovem nunca se envolveu em um relacionamento, mas se apaixona por Augustus.

Netflix

quarta-feira, 9

- Ideias à Venda

sexta-feira, 11

- Toy Boy (temporada 2)

- Casamento às Cegas (temporada 2)

- Amor com Fetiche - Crush à Altura 2

- Anne+: O Filme

Disney Plus

sexta-feira, 11

- O livro de Boba Fett (final de temporada)

- Marvel Studios Avante: Os Bastidores de Gavião Arqueiro

- A Culpa é das Estrelas

- Fancy Nancy Clancy (temporada 2)

- As Crônicas de Evermoor (temporada 1)

- Amphibia (temporada 2)

- O Banquete

Amazon Prime Video

quinta-feira, 10

- I Want You Back

- Music

- With Love

sexta-feira, 11

- Hyde and Seek

- Dupla Explosiva 2: E a Primeira

- Dama do Crime

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 10

- Limite

- O Atalante

- Na Solidão da Noite

Mubi

quinta-feira, 10

- Even the Sun Has Spots

sexta-feira, 11

- Cow

sábado, 12

- Asako I & II

domingo, 13

- Moulin Rouge



