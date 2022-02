Cinema do Dragão: com "Mães Paralelas", veja lançamentos de filmes da semana

A sala física do Cinema do Dragão conta com sessões de "Mães Paralelas", "Fortaleza Hotel" e "Benedetta"

O Cinema do Dragão exibe, em sua programação presencial, o filme “Mães Paralelas”, um dos lançamentos mais recentes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

A nova produção do diretor destaca duas mulheres que estão grávidas e prestes a dar à luz em um quarto de hospital. Janis, de meia-idade, não se arrepende da gravidez. Já Ana é uma adolescente que está assustada e traumatizada. A mais velha tenta animar a jovem enquanto permanecem juntas.

O Dragão também continua a exibição de “Fortaleza Hotel”, de Armando Praça. Pilar a camareira de um hotel na capital cearense e está com planos de se mudar para Dublin. Ela, que foi mãe jovem, passa por problemas com a filha adolescente, ao mesmo tempo que precisa aprender inglês para sua mudança.

No trabalho, conhece Shin, uma hóspede sul-coreana que viajou ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em território nacional. Ela, porém, passará por muitos trâmites burocráticos. As duas, que vivem em realidades diferentes, formam uma relação de solidariedade para solucionar seus problemas individuais.

Outro título que permanece em cartaz é “Benedetta”, de Paul Verhoeven. Baseado no livro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy”, de Judith C. Brown, e em uma história real, enredo mostra o romance entre uma freira e uma jovem acolhida por um convento.

Já no Cinema Virtual, há a estreia de dois filmes: “Meus Irmãos”, um drama francês sobre o reencontro de três irmãos depois de muitos anos; e “Na Linha de Frente”, que mostra um ataque terrorista provocado por dois jovens de uma escola de Bruxelas.

Sala presencial

sexta-feira, 11

- 13h40min: Benedetta

- 16 horas: Benedetta

- 18 horas: Mães Paralelas

- 20h15min: Fortaleza Hotel

sábado, 12

- 13h40min: Benedetta

- 17h45min: Mães Paralelas

- 18h20min: Fortaleza Hotel

- 20 horas: Benedetta

domingo, 13

- 18h20min: Fortaleza Hotel

- 20 horas: Mães Paralelas

Sala virtual

- “Meus Irmãos”, de Bertrand Guerry

- “Na Linha de Frente”, de Alessandro Tonda

Cinema do Dragão

Quanto: sala presencial - R$ 16 (inteira)m e R$ 8 (meia); às terças, há valor promocional de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); sala virtual - a partir de R$ 19,90

Ingressos para programação presencial: no site do Ingresso.com

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do mar, 81 - Praia de Iracema) e no site do Cinema Virtual



