Anitta dá entrevista e se apresenta no The Tonight Show, de Jimmy Fallon

Cantora foi entrevistada no programa The Tonight Show, do canal de televisão estadunidense NBC; Anitta também lançou single "Boys Don't Cry", em inglês, no talk show de Jimmy Fallon

A cantora carioca Anitta foi entrevistada na noite desta segunda-feira, 31 de janeiro (madrugada da terça-feira, 1º, no horário de Brasília), no programa The Tonight Show, do canal estadunidense NBC. O talk show, apresentado por Jimmy Fallon, é uma das atrações de televisão mais populares no país.

Anitta foi definida pelo programa como "super estrela da música global". A Fallon, ela pontuou que a intenção de lançar a carreira internacional já foi questionada: "alguém me disse que, para brasileiros, era impossível ultrapassar as barreiras do Brasil", disse a cantora.

Global music superstar @Anitta is here! #AnittaOnFallon pic.twitter.com/QuqxRQvkjG





“Somebody told me that, for Brazilians, it was impossible to break out of Brazil, to cross over, and whenever I hear the word impossible, I want to go for it.”



-@Anitta on becoming an international superstar. #AnittaOnFallon pic.twitter.com/hnjx9wU4Js — The Tonight Show (@FallonTonight) February 1, 2022





Além da entrevista, Anitta lançou, no programa, seu novo single, "Boys Don't Cry". Com letra em inglês, a música tem pegada que se aproxima do rock, em contraste com o funk pelo qual ficou famosa no Brasil e o pop latino que deu projeção internacional à cantora.

Para marcar o lançamento de "Boys Don't Cry", a cantora fez uma performance exclusiva no programa. Confira abaixo:

Anitta apresenta single "Boys Don't Cry" no The Tonight Show

