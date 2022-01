Canto Belchior: programa de rádio sobre artista cearense estreia domingo, 30

Não importa quantas vezes o nome de Belchior (1946 - 2017) seja evocado para pesquisas, reflexões e discussões, sempre haverá o que falar. E, agora, o artista cearense receberá um programa de rádio dedicado somente a abordar suas canções e interpretações.

O “Canto Belchior” estreia neste domingo, 30 de janeiro, na Web Rádio NelSons, que foi idealizada pelo jornalista e radialista Nelson Augusto. O projeto vai ao ar a partir das 15 horas, no site oficial.

A série, que foi dividida em dez edições, vai iniciar com a apresentação das canções que abrem os álbuns autorais do cantor. Além deles, também explorará o disco “Vício Elegante”, em que o sobralense interpreta composições de outros autores da música brasileira.

Os episódios seguintes também farão um apanhado cronológico dos trabalhos de Belchior, com o objetivo de mostrar ao ouvinte as várias fases do artista cearense como compositor e intérprete.

Após os dez primeiros programas, haverá edições especiais em que cantores vão apresentar as canções do cearense. Eles também abordarão os poemas que foram musicados por Belchior, que passam pelas obras de Carlos Drummond de Andrade e Cruz e Souza.

“Canto Belchior” será apresentado por Nelson Augusto, com análise de Josy Teixeira, do site “Discos e Discursos”.

Canto Belchior



Quando: todo domingo, a partir do dia 30 de janeiro, às 15 horas

Onde: no site www.nelsons.com.br

