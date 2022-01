Justiça pede que clipe "Un Ratito", de Alok, volte ao ar após acusação de plágio

A Justiça exigiu que o videoclipe “Un Ratito” voltasse ao canal de Alok após o DJ enfrentar acusações de plágio na música. O conteúdo, que é uma parceria com Luis Fonsi, Lunay, Lenny Taváres e Juliette, havia sido retirado do ar pela Google Brasil.

Em nota, a assessoria de imprensa do artista afirma que o Youtube terá um prazo de 24 horas para cumprir o solicitação, feita pela juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia.

“A forma sumária como teve sua música ‘Un Ratito’ retirada do seu canal do YouTube pela própria plataforma, sem nenhum tipo de comprovação por quem requereu a ação, foi devidamente reparada pela Justiça Brasileira, que determinou o imediato retorno”, afirmou nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão também foi estendida a outras plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Apple. Nas redes sociais, Alok já havia defendido seu ponto de vista sobre o que aconteceu.

Ele publicou um agradecimento às pessoas que lhe apoiaram em seu perfil do Instagram. “Assim como eu, sei que muitos já estão saturados desse assunto, mas esse vídeo não é para quem acreditou na narrativa deles, mas, sim, para quem acreditou na verdade”, disse.

“Saiu também uma decisão judicial ao meu favor, para que o vídeo removido anteriormente do meu canal do Youtube, seja retornado. Agora é só aguardar. A verdade sempre prevalece”, continuou.

“A partir de agora, não vou me manifestar mais e deixar que isso seja resolvido na justiça. O vídeo sai em breve”, prometeu.

Entenda o caso

O DJ Alok estava sendo acusado de plágio por 12 músicas pela dupla Sevenn, formada pelos irmãos, Sean e Kevin Brauer. Entre as faixas apontadas está inclusa a nova música do DJ com Juliette, chamada "Un Ratito". As informações são da Revista Billboard, que estima uma dívida de US$ 2 milhões, ou seja, mais de R$ 10 milhões na cotação atual.

A parceria com Juliette, por exemplo, teria sido produzida por Kevin em 2017. Ele chegou a ser listado no Spotify como um dos compositores, mas não como produtor. “A melodia, a bateria, a guitarra – quase tudo o que você ouve tinha alguma coisa que eu fiz”, afirmou em entrevista à Billboard.

A dupla teria conhecido Alok em um festival de 2015 e teria criado sons que se tornaram característicos das músicas do DJ, que Alok chama de Brazilian Bass. Eles afirmam que produziram pelo menos 12 músicas do DJ, mas não receberam nenhum crédito, royalties de publicação ou remuneração.

Segundo a Billboard, Alok ofereceu dinheiro à dupla em 2017, mas eles teriam negado, afirmando que eram gratos por tudo que o DJ havia feito por eles. A revista chegou a procurar Alok, que negou as acusações. (Ana Flávia Marques/ O POVO)



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Chico Buarque não vai mais cantar "Com açúcar com afeto" nos shows

K-pop: Brasileira pode se tornar nova idol e integrante do grupo Blackswan

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags