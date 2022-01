15 músicas para o fim de semana; de Anitta a Ludmilla

O fim de semana chegou e trouxe clipes, álbuns e diversas novidades musicais. Com referências a sucessos do cinema, Anitta lançou o clipe de "Boys Don't Cry". Já Zé Felipe liberou mais um piseiro com coreografia que viralizou nas redes sociais. Ludmilla lançou o álbum "Numanice #2", que vem com uma música em homenagem a sua esposa, Brunna Gonçalves, que está no BBB 22. Esses são alguns dos lançamentos musicais deste fim de semana. Confira a seleção compleda do Vida&Arte:

1. Anitta - Boys Don't Cry

Com referências a diversas produções cinematográficas, Anitta lançou o clipe de "Boys Don't Cry". As cenas foram inspiradas nos filmes "Meu Namorado É Um Zumbi", "Noiva em Fuga", "Harry Potter", entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Zé Felipe - Malvada



Zé Felipe tem dominado os charts desde o ano passado e sua aposta para o início de 2022 é "Malvada". A música já tem até coreografia feita pela esposa do cantor, Virginia, que sempre divulga as faixas de Zé Felipe através de suas redes sociais.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Ludmilla - Numanice #2

Ludmilla lançou o álbum "Numanice #2", com destaque para a música "Maldivas" que já ganhou um clipe. A faixa foi feita para a esposa da cantora, Brunna Gonçalves, que está no BBB 22.



Clique aqui para ouvir no Spotify

4. Ricky Martin - Otra Noche En L.A.



Ricky Martin retorna à cena musical com a faixa "Otra Noche En L.A.". "'Otra Noche En L.A.' desperta emoções e nasce dessas lembranças ou memórias que nos mantêm vivos, que nos motivam ou nos aceleram. Eu sempre procurei sensações e essa música é mágica, espero que você se identifique com ela e aproveite", declara o cantor.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Ivete Sangalo e Vanessa da Mata - Tudo Bateu

Ivete Sangalo se uniu a Vanessa da Mata para lançar a música "Tudo Bateu". “Quando eu fiz essa música, tinha uma influência dela de composição, de melodias, umas intenções e eu pensei ‘isso me lembra, Vanessa’. A gente já queria cantar junto há muito tempo. Eu acho que o nosso encontro nesse momento reforça ainda a necessidade dele”, afirma Veveta.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Maluma - Cositas de la USA



Maluma liberou a faixa "Cositas de la USA". O videoclipe foi filmado em Medellín pelo diretor Harold Jiménez e pela produtora Veronica Vélez. Com um visual retrô e bem colorido, o vídeo mostra o personagem interpretado por Maluma passeando por diversos quartos de um hotel.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Diego & Arnaldo e Mari Fernandez - Boca Semi Nua



A dupla sertaneja Diego & Arnaldo e a cantora cearense fenômeno do piseiro Mari Fernandez se uniram na faixa "Boca Semi Nua". “É uma música que eu acredito muito, fiquei louco nela e, quando descobri que cantaríamos com a Mari Fernandez, tive certeza que seria hit. A turma vai gostar muito”, conta Diego.

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Tove Lo - How Long



Após Lana Del Rey lançar uma música para a trilha sonora de "Euphoria", série da HBO, é a vez de Tove Lo lançar também uma faixa para a produção. "How Long" traz a carga dramática da série, abordando amor e traição.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Charli XCX e Rina Sawayama - Beg For You



Em preparação para o lançamento de seu álbum em março, Charlie XCX lançou a faixa "Beg For You" em parceria com Rina Sawayama. A música contém um sample de "Cry For You", de September, que foi um sucesso nos anos 2000.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Simone e Simaria - Rapariga



As coleguinhas estão de volta e lançaram a faixa "Rapariga", que irá integrar o segundo volume do DVD "Bar das Coleguinhas". A música traz uma mensagem sincera ao ex após uma traição.



Clique aqui para ouvir no YouTube

11. The Chainsmokers - High

Depois de dois anos parados, o duo The Chainsmokers está de volta com a faixa "High". A música faz parte do novo álbum da dupla que deve ser lançado ainda em 2022.



Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Agnes Nunes - Menina Mulher

Agnes Nunes lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "Menina Mulher". São dez faixas, incluindo “Última Dança” e “Cabelo Bagunçado”.

Clique aqui para ouvir no Spotify

13. Roberta Spindel e Zeca Baleiro - "Eu Chamo De Coragem"

Roberta Spindel e Zeca Baleira lançaram a faixa "Eu Chamo De Coragem". "Quando o Zeca me mandou suas composições para que eu escolhesse apenas uma, apesar da brutal dificuldade para conseguir escolher uma só entre tantas lindas canções, essa em especial conversou demais com as minhas verdades. Refleti ali e tive certeza. Certeza absoluta ao convidar uma das minhas grandes referências da música para dividir essa forte e sutil canção. Começar o ano entoando coragem é prenúncio de tudo que entendi até aqui”, diz Roberta.

Clique aqui para ouvir no YouTube

14. Luedji Luna e Russo Passapusso - “Nem um Pio"

Os artistas baianos Luedji Luna e Russo Passapusso se uniram para lançar a faixa "Nem um Pio". “Em tempos em que a reflexão é necessária e inevitável, 'Nem um Pio' nos leva numa correnteza de ritmos e expressões da Bahia para o mundo, com tambores e beats eletrônicos, mostrando uma música que tira do silêncio a percepção do que nos rodeia. Um silêncio que nunca é vazio, e nos dá a certeza de algo maior”, declaram.

Clique aqui para ouvir no YouTube

15. The Beatles - Get Back – The Rooftop Performance

A versão ao vivo do icônico show dos The Beatles no telhado da sede da Apple Corps, em Savile Row, em 30 de janeiro de 1969, que originou o grande documentário “The Beatles: Get Back”, lançado no ano passado pela Disney +, ganhou um álbum com 10 faixas. Entre as músicas estão "Don’t Let Me Down" e "God Save The Queen".

Clique aqui para ouvir no Spotify

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags