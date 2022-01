Irmão de Marília Mendonça aciona advogado após mudança no Instagram

Uma mudança no perfil do Instagram de Marília Mendonça gerou desconforto nessa semana. A biografia da cantora foi atualizada, o que gerou um incômodo para o irmão da artista, João Gustavo, que gostaria de manter do jeito como ela havia deixado. Após saber da mudança, ele alterou novamente para deixar do jeito que estava antes.

Através do Twitter, Gustavo disse que entrou em contato com o advogado da família e que a família não havia autorizado a modificação. "Estou em contato com o advogado, assim que eu souber de algo eu venho explicar pra vocês, mas vai ser resolvido. Pra mexerem em alguma coisa dela, vão ter que passar por cima de mim", declarou.

Essa não é a primeira vez que o irmão de Marília Mendonça sai em defesa da cantora. Ao ser anunciado que Naiara Azevedo lançaria uma música gravada com a cantora, enquanto estivesse confinada no BBB 22, o rapaz acusou a artista de se aproveitar da morte da irmã.

"Tudo o que estou fazendo, desde que aconteceu, a maioria das polêmicas que eu tenho me envolvido foram todas pra proteger a integridade da minha irmã que se foi e proteger a integridade da minha família que ficou aqui também", disse Gustavo ao Metrópoles.

