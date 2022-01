Moon Kenzo faz show virtual para celebrar o Dia da Visibilidade Trans

Cantora Moon Kenzo apresenta o show "Amarga" neste sábado, 29, no canal do Youtube do Porto Iracema das Artes

Em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, que acontece neste sábado, 29 de janeiro, o Porto Iracema das Artes exibe o show “Amarga”, da cantora, compositora e atriz Moon Kenzo. Evento on-line começa às 19 horas, no Youtube.

Natural de Sobral, a artista elaborou sua apresentação durante o Laboratório de Música da escola. O trabalho é reflexo de uma série de experimentações sonoras e aborda temáticas como aflições, medos, vulnerabilidades e paixões.

De acordo com ela, as canções proporcionam “intensas explosões como uma bomba atômica pronta para destruir este CIStema colonial”.

“Acredito que tudo que me comprometi com a estética e com a técnica, eu entrego. O show está lindo e as canções estão cada dia mais ressignificadas dentre os contextos das nossas realidades. É chique! É sexy! É Amarga”, diz em texto divulgado para a imprensa.

As apresentações de Moon Kenzo costumam tratar sobre a transgeneridade, além da representação do corpo gordo e preto com o objetivo de desenvolver o protagonismo e a representatividade.

“Amarga”, com Moon Kenzo

Quando: sábado, 29 de janeiro, às 19 horas

Onde: no canal do Youtube do Porto Iracema das Artes



