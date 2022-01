Chico Buarque não vai mais cantar "Com açúcar com afeto" nos shows

Chico Buarque não vai mais cantar a música “Com açúcar com afeto” em seus shows. Apesar da canção já não compor seu repertório há alguns anos, o cantor e compositor confirmou a situação.

Ele comentou sobre o assunto na série documental “O Canto Livre de Nara Leão”, dirigida por Renato Terra e que está disponível no streaming do Globoplay.



“Ela (Nara) falou: ‘eu quero uma música de mulher sofredora’. E deu exemplos de canções do Assis Valente e do Ary Barroso, aqueles sambas antigos, onde os maridos saíam para a gandaia e as mulheres ficavam em casa sofrendo, tipo ‘Amélia’. Ela encomendou e eu fiz”, explica.

O artista afirma que concorda com os posicionamentos das pessoas que consideram a letra machista. “Gostei de fazer, a gente não tinha esse problema. As feministas têm razão, vou sempre dar razão às feministas”, diz.



“Mas elas precisam compreender que naquela época não existia, não passava pela cabeça da gente que isso era uma opressão, que a mulher não precisa ser tratada assim”, argumenta.

