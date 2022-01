Dragão do Mar suspende atividades presenciais por causa da pandemia

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura suspendeu as atividades presenciais de seus equipamentos culturais após colaboradores apresentarem sintomas gripais. Ainda não há previsão de retorno.

Por causa disso, a programação que aconteceria nesta sexta-feira, 21, com a equipe do filme “Construção” será adiada por tempo indeterminado. A continuidade da Mostra Retroexpectativa, que exibe os principais lançamentos do cinema do ano anterior e os longas-metragens esperados para 2022, também foi suspensa.

“Tão logo seja possível, informaremos a continuidade da Mostra Retroexpectativa, cujas sessões agora canceladas serão remarcadas para fevereiro”, anunciou o Dragão do Mar em nota.

As atividades do fim de semana, que aconteceriam no Cinema do Dragão, no planetário Rubens de Azevedo, no Museu da Cultura Cearense e no Museu de Arte Contemporânea, também serão adiadas.

“As atualizações da programação serão informadas em conformidade com as orientações do Governo do Ceará, por meio do decreto estadual vigente, dos protocolos setoriais, assim como alinhadas às especificidades de cada espaço”, explicou o equipamento.



