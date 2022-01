Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos no fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os principais lançamentos das plataformas de streaming para você maratonar.

Um dos destaques é a série “Temporada de Verão”, da Netflix. Um grupo de jovens passa as férias trabalhando em um resort de luxo. No local, os protagonistas farão descobertas sobre o mundo em meio a vários segredos. No elenco, estão Giovanna Lancellotti, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

Já no Amazon Prime Video, há a estreia do filme “O Cavaleiro Verde”, que mostra uma trajetória diferente para as histórias do rei Arthur. No enredo, Sir Gawain participa de algumas aventuras de seu tio.

E, nesta nova obra, tudo acontece na véspera da virada do ano, quando um cavaleiro trajado de verde entra em Camelot e lança um desafio: alguém precisa lhe golpear com o machado sob a condição de que, doze meses depois, o desafiante teria o direito de executar o mesmo golpe.

No HBO Max, um dos destaques é “Júpiter”, uma produção brasileira do streaming. Um detetive particular de meia-idade é especializado em flagrantes de adultério, considerado o cargo menos importante entre os trabalhadores do mercado.

Mas, em um determinado momento, descobre que tem um filho adolescente, Júpiter, com outra mulher e que será obrigado a cuidar dele a partir dali. O problema é que o protagonista é casado com Teresa há mais de 25 anos.

Netflix

quinta-feira, 20

- Tratamento de Realeza

- Riverdale (temporada 5)

sexta-feira, 21

- Temporada de Verão

- Ozark (temporada 4)

- Munique: No Limite da Guerra

Amazon Prime Video

sexta-feira, 21

- As We See It

- O Cavaleiro Verde

Disney Plus

quarta-feira, 19

- Star Wars: Ewoks (temporadas 1 e 2)

- Cesar Millan: Melhores Humanos, Melhores Cachorros (temporada 1)

- O Mundo Segundo Jeff Goldblum (temporada 2, parte 2)

- O Livro e Boba Fett (temporada 1, episódio 4)

sexta-feira, 21

- Marvel Rising: Batalha de Bandas

HBO Max

quinta-feira, 20

- Onda Boa com Ivete

sexta-feira, 21

- Júpiter



