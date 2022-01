Mostra Retroexpectativa: Veja programação do Cinema do Dragão desta semana

O Cinema do Dragão exibe filmes da Mostra Retroexpectativa durante o fim de semana. Com atividades híbridas, os longas-metragens são transmitidos nas salas físicas.

Na sexta-feira, 21, acontece a exibição de “A Mulher de um Espião”, de Kiyoshi Kurosawa. Yusaku Fukuhara deixa sua esposa Satoko e viaja para a Manchúria na noite anterior ao início da Segunda Guerra Mundial.

No local, testemunha um ato de barbaridade e tem o objetivo de mostrá-lo ao mundo. Quando descobre o que o marido planeja fazer, Satoko tentará garantir sua segurança e felicidade em meio ao cenário de catástrofe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no sábado haverá a obra “A Viagem de Pedro”, dirigida por Laís Bodansky. Neste romance histórico, Pedro (Cauã Reymond), o ex-imperador do Brasil, busca encontrar forças para enfrentar o irmão que se apoderou do reino de Portugal.

A trama acontece em um navio de guerra inglês, no Oceano Atlântico. No lugar, há membros da corte, oficiais e escravizados, além de Pedro, que embarca doente na procura por uma pátria.

No último dia do fim de semana, “Benedetta”, de Paul Verhoen, ganha exibição. Baseado no livro “Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy”, de Judith C. Brown, e em uma história real, enredo mostra o romance entre uma freira e uma jovem acolhida por um convento.

Programação do Cinema do Dragão

sexta-feira, 21

16 horas - Construção Civil + Debate com Andreia Pires

18 horas - Nh yãg m yõg hãm: essa terra é nossa!

20 horas - A Mulher de um Espião

sábado, 22

15h30min - Chão

18 horas - Tempo

20 horas - A Viagem de Pedro

16 horas - Conversa virtual com Maria Clara Escobar, diretora de “Desterro”, com mediação de Pedro Azevedo

Onde: no YouTube do Dragão

domingo, 23

13h40min - Benedetta

16 horas - Entre Nós, um Segredo

18 horas - Diários de Otsoga

20 horas - Sem Sol



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Lima Duarte critica Regina Duarte no Instagram: "não pode acabar assim"

Netflix em fevereiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Robert Pattinson é cotado para novo filme de Bong Joon-Ho, de "Parasita"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags