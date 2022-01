Alok é acusado de plágio e dívida pode chegar a R$ 10 milhões

O DJ Alok está sendo acusado de plágio por 12 músicas pela dupla Sevenn, formada pelos irmãos, Sean e Kevin Brauer. Entre as faixas apontadas está inclusa a nova música do DJ com Juliette, chamada "Un Ratito". As informações são da Revista Billboard, que estima uma dívida de US$ 2 milhões, ou seja, mais de R$ 10 milhões na cotação atual.

A parceria com Juliette, por exemplo, teria sido produzida por Kevin em 2017. Ele chegou a ser listado no Spotify como um dos compositores, mas não como produtor. “A melodia, a bateria, a guitarra – quase tudo o que você ouve tinha alguma coisa que eu fiz”, afirmou em entrevista à Billboard.

Sobre o assunto Elza Soares disse a familiares que iria morrer, relata empresário

Velório de Elza Soares no Theatro Municipal do Rio é aberto ao público

Beyoncé homenageia Elza Soares em seu site: "Inspirou muitos"

Antivacina, Elizangela está em estado grave por sequelas da Covid-19

Meat Loaf, conhecido por "Bat Out of Hell", morre aos 74 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dupla teria conhecido Alok em um festival de 2015 e teria criado sons que se tornaram característicos das músicas do DJ, que Alok chama de Brazilian Bass. Eles afirmam que produziram pelo menos 12 músicas do DJ, mas não receberam nenhum crédito, royalties de publicação ou remuneração.

Segundo a Billboard, Alok ofereceu dinheiro à dupla em 2017, mas eles teriam negado, afirmando que eram gratos por tudo que o DJ havia feito por eles. A revista chegou a procurar Alok, que negou as acusações. Ele afirmou que os irmãos estavam tentando criar uma falsa narrativa, “tentando se apresentar como vítimas e litigar suas disputas com Alok na imprensa, bem como no tribunal da opinião pública. Alok não tem intenção de morder a isca”.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags