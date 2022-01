11 músicas para o fim de semana; de Ivete Sangalo a Naiara Azevedo

Chegou o fim de semana e junto com ele tem diversos lançamentos musicais para curtir. Ivete Sangalo e Gloria Groove divulgaram o single "Onde Poderosa", Charlie Puth publicou o clipe de "Light Swith" e Naiara Azevedo, que está no BBB 22, também deixou música pronta para ser lançada enquanto está na casa mais vigiada do Brasil. Confira a seleção do Vida&Arte:

1. Ivete Sangalo e Gloria Groove - Onda Poderosa

Ivete Sangalo e Gloria Groove se uniram para lançar o single "Onda Poderosa". A música faz parte do projeto "Onda Boa", produção de Veveta em parceria com a HBO.



Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Charlie Puth - Light Switch



Após meses em que o cantor Charlie Puth divulga prévias da música "Light Switch", a música finalmente foi disponibilizada nas plataformas digitais. A canção veio acompanhada de um clipe disponível no YouTube.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Brisa Star - Encaixadim

Dona do hit “Se Joga no Passinho”, Brisa Star lançou a música inédita “Encaixadim”. Acompanhada de clipe, a canção antecede o lançamento do primeiro EP da artista mineira, que chegará na próxima sexta (28).

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Shenseea e Megan Thee Stallion - Lick



Shenseea e Megan Thee Stallion se uniram para lançar a faixa "Lick". As duas se encontraram no ano passado e os fãs já estavam ansiosos para a produção de um feat entre as duas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Kany García - Agüita e Coco



A cantora e compositora porto-riquenha Kany García lançou a nova canção "Agüita e Coco". O clipe foi gravado na cidade costeira de Loiza, Porto Rico, onde uma história de amor se desenrola entre suas ruas, praças e praias, enquanto Kany se apresenta na companhia de dançarinos folclóricos e percussionistas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Naiara Azevedo - Nem Te Culpo



Aproveitando a visibilidade no BBB 22, Naiara Azevedo lançou a faixa "Nem Te Culpo". A música faz parte do novo álbum da cantora, chamado "Baseado em Fatos Reais".

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Lana Del Rey - Watercolor Eyes



Lana Del Rey lançou a melancólica faixa "Watercolor Eyes", que faz parte do terceiro episódio da série original HBO "Euphoria".

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Israel e Rodolffo - Ao Vivo Em Brasília Vol. 2



A dupla Israel & Rodolffo lançou nesta quinta-feira (20) o volume 2 do projeto "Israel & Rodolffo Ao Vivo Em Brasília". Totalizando 10 faixas, fazem parte da tracklist as 5 músicas do EP de mesmo nome, lançado em novembro de 2021.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Christina Aguilera e Ozuna - Santo



Christina Aguilera lançou em todas as plataformas digitais o seu novo single “Santo”, com o superastro do reggaeton Ozuna. O single vem acompanhado de um novo videoclipe dirigido por Nuno e filmado em Las Vegas há algumas semanas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Laura Pausini - Scatola



Laura Pausini lançou “Scatola” em todas as plataformas digitais. A música fará parte do filme “Laura Pausini – Prazer em Conhecer”, original Amazon Prime, que será disponibilizado em breve.

Clique aqui para ouvir no YouTube

11. Luiza Nobel - Go Now ("Vá agora")

A cantora, compositora e atriz cearense Luiza Nobel apresenta neste domingo, 23, o clipe de "Go Now", mais novo single do projeto "Preta Punk". Com roteiro, figurino e direção artística de Amorfas, a música fala sobre relacionamento abusivo em relacionamentos lésbicos. "Não é comum ouvirmos sobre relações abusivas em relações lésbicas, mas isso não é incomum e qualquer pessoa pode ser abusiva em uma relação. Com controle, ciúmes, violência física ou verbal. Muitas vezes procuramos informações e não encontramos ou não acreditamos ser real, mas é possível e é preciso ter muita atenção para não confundir controle com carinho".



Clique aqui para ouvir no YouTube

