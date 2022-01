Faustão na Band: estreia coloca emissora em 2º lugar na audiência de SP

Faustão realizou sua estreia na Band na noite de segunda, 17, e conquistou a vice-liderança na audiência de São Paulo, com oito pontos. A emissora pulou de sua tradicional posição mais abaixo no ranking, ficando atrás apenas da TV Globo

O apresentador Fausto Silva realizou sua estreia na Bandeirantes na noite dessa segunda-feira, 17, e atraiu bom desempenho de audiência para a emissora. Segundo dados da Kantar Ibope Media publicados pelo portal "Metrólopes", o canal conquistou a vice-liderança de São Paulo entre 20h30min e 22h40min, faixa de exibição do “Faustão na Band”. Com oito pontos de ibope, a emissora pulou de sua tradicional posição mais abaixo no ranking, ficando atrás apenas da TV Globo (19 pontos).

Faustão também ficou em segundo lugar em Porto Alegre (RS), com 5,8 pontos de ibope. O programa assentou o quarto lugar no Rio de Janeiro (3,5 pontos), Recife (3,6); Belo Horizonte (3,5); Salvador (3,2); Belém (4,2); Goiânia (1,9); Brasília (3,3) e Manaus (5,6). As médias representam a medição em tempo real de espectadores ativos.

Faustão na Band: apresentador estreia nova faixa de horário

Após 34 anos apresentando o “Domingão do Faustão” na Globo, Fausto deixou a emissora e assinou contrato com a Band, agora à frente de um programa exibido diariamente. Ao seu lado no comando da nova atração estão seu filho João Guilherme, de 17 anos, e a jornalista Anne Lottermann, que começou sua carreira na Band e passou alguns anos como jornalista da Globo.

Em entrevista ao portal Splash, João Guilherme contou ter sido preparado aos poucos pelo pai para se tornar um apresentador. “Não foi uma conversa de repente. Ele veio me preparando, já estava plantando a semente há uns dois, três anos. Eu não imaginava que iria trabalhar com ele. Para mim será uma coisa que vou me lembrar para o resto da minha carreira, que comecei com o meu pai. Qual jogador de futebol começou com o filho?”, refletiu ele.

“A minha única dúvida foi em relação à comparação, tem gente que vai apoiar e quem vai olhar de um jeito ruim. Estou aqui para aprender e colocar o meu trabalho. É com o tempo. Eu sempre tinha certeza que queria trabalhar com televisão. As pessoas falavam que eu tinha jeito porque sou um cara muito comunicativo. Acho que fiz a decisão certa”, completou.



