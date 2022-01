Filho do Faustão: quem é João Guilherme, que estará com o pai na Band

Apresentador mirim completa 18 anos em 2022 e estreia na TV ao lado de Fausto Silva no próximo dia 17, a partir das 20h30min (horário de Brasília). Saiba quem é João Guilherme Silva e como foi sua apresentação no novo programa do pai na Band

Um dos destaques do Viradão do Faustão, que marcou a entrada do apresentador na Band logo no Réveillon de 2022, foi João Guilherme Silva. O filho de Fausto Silva completa 18 anos neste ano e será uma das companhias do novo programa do pai junto com a apresentadora Anne Lotterman. João chamou bastante a atenção devido ao seu carisma e presença de palco, sendo sua estreia na televisão brasileira.

Antes de apresentar o filho, Fausto comentou em tom de brincadeira que a Band é uma "emissora de família" e resolveu empregar João pois estava difícil de "pagar a mesada" do jovem. “Eu resolvi, e o balé deu força, trazer para trabalhar aqui meu filho preferido depois da Lara e do Rodrigo”, brincou Fausto ao anunciar o filho.

Logo após sua estreia, João já puxou brincadeiras com o pai. "Galera que acompanhava o ‘Perdidos na Noite’, ele sacaneava muito a gente. Agora é a hora de dar o troco", avisou João, pouco antes de receber a resposta do Faustão. "Você mora em casa e depende de mim ainda", avisou o pai. João sempre quis seguir os mesmos passos do pai de trabalhar com a televisão e sentiu que o momento ideal para começar era agora.

Segundo ele, o apoio da mãe, Luciana Cardoso, também foi fundamental. A esposa de Faustão também está contratada para o programa, com o cargo de diretora de criação. Ao lado de Anne, João apresentou todos os quadros que serão apresentados no programa, dentre eles o Churrascão do Faustão, exibido às sextas. "O cara faz operação bariátrica, tá parecendo um vara pau, não come", brincou o pai com o filho, que rebateu. “Mas o churrasco não é só a carne, é a resenha”, emendou João. “Eu sei a resenha de vocês, é líquida”, disse Faustão.

João Guilherme: quem é o filho do Faustão?

João Guilherme Silva é um dos três filhos de Fausto Silva. Nascido em 2004, o jovem está de volta ao Brasil após concluir o ensino médio fora do País. João já foi conhecido por "Faustinho" ao protagonizar uma pegadinha histórica ainda na época da TV Globo. Em 2014, Faustão falava sobre o viral "desafio do balde de gelo" relacionado a esclerose lateral amiotrófica, quando João Guilherme surpreendeu o pai e lhe jogou um balde cheio de pipoca.

faustão tomando um banho de pipoca do filho duas vezes (2014) pic.twitter.com/iO7xELx5Bj — . (@faustaofazcoisa) October 13, 2017

Em 2020, João passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50kg no processo. Ainda, o apresentador mirim chegou a passar o ano novo no Caribe, acompanhado da influenciadora Esther Marques, de 20 anos, herdeira do dono de uma gigante farmacêutica. Segundo informações do jornal Extra, o romance começou há poucos meses.

