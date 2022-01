Faustão comenta sobre saída tumultuada da Globo: "Página virada"

Em participação no podcast Rap 77, o apresentador destacou as realizações nos 33 anos de trabalho na TV Globo

Pela primeira vez desde que migrou para a Band, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre saída tumultuada da TV Globo após 33 anos trabalhando na emissora carioca. Em entrevista ao podcast Rap 77, o comunicador apontou ter sido "muito feliz" na Globo e que a situação é "página virada" em sua vida.

A saída de Faustão, prevista inicialmente para o final de 2021, foi divulgada em junho, pegando o público de surpresa. Inicialmente ele precisou ser substituído por Tiago Leifert após ser internado devido a uma infecção, porém não voltou mais aos domingos da Globo e não teve programa de despedida.

“Isso aí (a saída) é uma coisa normal. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos. E me antecipei que ia voltar para a Band, claro que não iam me deixar na vitrine. Página virada e bola para frente”, apontou Faustão, que comandará programa de segunda a sexta na Band.

Sobre o formato do programa na nova emissora, ele comentou: "Eu depois de velho vou inventar essa história? Estava numa praia que é a minha faz muito tempo, os domingos. Toparam, então fomos fazer. Mas tem que ser de segunda à sexta, das 20h30 às 22h30. Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos tentar fazer um programa diferente a cada dia. É o que vamos tentar fazer".

