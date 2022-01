Ator Oscar Magrini é criticado após postagem de cunho gordofóbico

Além da fama de galã e dos diversos personagens que marcaram a teledramaturgia brasileira, o ator Oscar Magrini também é conhecido por suas declarações polêmicas nas redes sociais. Na quarta-feira, 5, Magrini irritou parte de seus seguidores ao fazer uma publicação de cunho gordofóbico na internet.

No post, uma foto mostrava, em primeiro plano, uma mulher loira, magra e seminua na praia. Ao fundo, na imagem, uma mulher gorda, com roupa de banho azul. Na legenda, Magrini escreveu: "Tenho cinco filhos, quatro cesarianas, não faço exercícios e nem dieta porque sempre comi tudo o que quis, principalmente doces. O meu segredo? Eu sou a de azul no fundo".

Nos comentários da postagem, declarações como "desnecessário" e "que sem noção" dominaram as reações negativas dos internautas. O ator removeu o post do Instagram, mas, em publicação seguinte, debochou das críticas e disse: "Só mesmo as lacradoras e mimizentas".

Longe das novelas desde novembro de 2021, o último personagem do ator foi Noé, em "Gênesis", trama bíblica da TV Record. Magrini migrou de emissora depois de encerrar seu contrato na TV Globo após 30 anos de casa.

Depois de sua saída, o ator chegou afirmar existir um "quartinho do pó e de sexo" na televisora líder de audiência no Brasil.





