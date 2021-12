Homem-Aranha: filme arrecada US$ 1 bilhão, primeiro desde a pandemia

Com repercussão positiva desde antes de sua estreia, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” chegou às salas de cinema brasileiras no último dia 16 de dezembro. Em apenas 10 dias em exibição, o filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) atingiu US$ 1 bilhão em bilheteria, primeiro título a atingir tal meta desde o início da pandemia de Covid-19 e o subsequente fechamento dos cinemas.



Conforme a base de dados The Numbers, o filme já arrecadou $ 1,054,431,855 (próximo a R$ 5,5 bilhões) em todo o mundo desde sua estreia. Além de ser a maior bilheteria pós-pandemia, o longa-metragem também conquistou o título de maior bilheteria do ano, superando o chinês “A Batalha do Lago Changjin”. Apenas no Brasil, o título se tornou a maior estreia na história do cinema brasileiro, segundo a Comscore, empresa internacional de consultoria de mídia e audiência. O filme deve chegar à plataforma de streaming HBO Max Brasil em 2022.



Sobre o assunto Homem-Aranha 3: o que você precisa saber sobre o lançamento do filme

Homem-Aranha: Willem Dafoe impôs condição para voltar à trama; veja qual

Antes de transplante, criança realiza sonho de assistir Homem-Aranha em cinema do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Homem-Aranha: fim de uma trilogia

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” é o terceiro longa-metragem do icônico lançador de teias no Universo Cinematográfico da Marvel. No enredo, Peter Parker (Tom Holland) recorre ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) com o propósito de fazer as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha, revelação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme “Homem-Aranha: Longe de Casa”.

O novo filme integra a trilogia interpretada por Tom Holland no MCU. Devido ao retorno de personagens queridos de outros filmes do Homem-Aranha e, ainda, à continuidade de uma narrativa sobre um multiverso no MCU, o filme atraiu bastante atenção nas redes sociais — e fora delas. É um feitiço realizado pelo Doutor Estranho que causa instabilidade no espaço-tempo; com isso, personagens de outras dimensões começam a aparecer na realidade do Homem-Aranha de Tom Holland.



Parte do hype associado a “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” foi o questionamento dos fãs do super-herói quanto à possível aparição de Homem-Aranhas anteriores, que foram interpretados por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Além disso, esperava-se a participação de Eddie Brock e Venom (Tom Hardy), que fazem parte de um universo cinematográfico à parte do MCU. Isso porque no filme “Venom: Tempo de Carnificina” (2021), Eddie é transportado para o universo do MCU e assiste à revelação de Peter Parker como Homem-Aranha.



Tags