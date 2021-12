Antes de transplante, criança realiza sonho de assistir Homem-Aranha em cinema do Nordeste

O herói é o personagem favorito do menino Arthur Ávila, de 10 anos, diagnosticado com leucemia mielóide aguda. O garoto teve direito a sessão exclusiva, devido à baixa imunidade. Ele estava ansioso para ver logo o filme, devido aos spoilers

Os super-heróis, além de serem os primeiros contatos com personagens de filmes e quadrinhos, são as referências que moldam as personalidades na infância. Um dos mais famosos é o "Homem-Aranha", que teve a estreia recente com o filme "Sem Volta para Casa" nos cinemas. O herói é o personagem favorito do menino Arthur Ávila, de 10 anos, diagnosticado com uma leucemia mielóide aguda. Prestes a fazer um transplante de medula óssea em São Paulo, em janeiro, o garoto teve direito a uma sessão exclusiva do novo filme da Marvel e Sony Pictures na sala do UCI do Shopping Recife, nesta quarta-feira (22).

Arthur sempre via os filmes nas primeiras sessões do cinema para ter menos contato com outras pessoas, já que está em tratamento contra o câncer. Mas, como ele está com a defesa baixa, não seria possível assistir ao longa-metragem tendo contato com outras pessoas na sala de exibição. Foi quando a mãe dele, Brena Pimentel, viu a história de Sophia Vitória, uma criança com câncer terminal, que conseguiu assistir ao novo filme antes de falecer nesse domingo (19).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu tive a ideia de tentar falar com o pessoal aqui do shopping e do cinema para contar a história de Arthur. Eles ficaram mobilizados, porque a gente está indo para São Paulo dia 3, e resolveram presenteá-lo com uma sessão extra para ele e os convidados", conta a mãe, que em menos de duas semanas vai viajar em busca da cura do filho.

Na sessão, os familiares se uniram — inclusive com um Homem-Aranha assistindo junto —, para realizar o desejo de Arthur. Ele, que gosta de cinema, disse que o personagem é o seu super-herói favorito. "Quando eu era muito pequeno comecei a assistir e gostar muito da franquia. Eu assisti a todos os filmes e queria ver muito esse. Eu cheguei para minha mãe quando a gente podia assistir, porque estava chegando muito spoiler. Mas aí ela falou: 'Tá bom, mas você não pode assistir'. E no decorrer dos dias, ela contou que eu ia conseguir. A sensação foi muito boa", disse o menino.

Tratamento

O câncer de Arthur foi detectado no fim de setembro de 2017, quando os pais perceberam algumas manchas pelo seu corpo. "E nós fomos para a pediatra e descobrimos que ele tinha leucemia. Em outubro começamos o tratamento dele e em julho de 2020 finalizamos o tratamento. Porém foi detectado, agora, que ele teve uma recaída. E nesse caso o indicado foi um transplante de medula óssea", disse o pai da criança, Arthur Oliveira.

"Por isso é fundamental, minha gente, que doe sangue, doe plaquetas. Que se inscrevam para doar medula. Isso não traz prejuízo para quem é um doador, mas isso salva vidas. Vocês não sabem a angústia que é você ter um filho ou um ente querido, precisando de medula e não ter quem doar. Se inscrevam, vão no Hemope, façam a inscrição de doador de medula. Nós vamos para São Paulo, no dia 3 de janeiro, e isso que está me acalentando", enfatiza Arthur Oliveira.

Bruno Vinicius, do Jornal do Commercio, via Rede Nordeste

Tags