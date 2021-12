Brasileiros vão à pré-estreia fantasiados de Homem-Aranha; veja fotos

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, um dos filmes mais aguardados do ano, já chegou às salas de cinema do Brasil. A pré-estreia, que aconteceu na quarta-feira, 15, foi marcada por fãs que se vestiram como o super-herói para assistir ao longa-metragem.

Nas filas as pessoas recriaram “memes” populares da internet. E o costume dos brasileiros de se fantasiarem como o “Homem-Aranha” se intensificou.

Na conclusão da trilogia do Universo Cinematográfico da Marvel, a obra mostrará as consequências na vida de Peter Parker (Tom Holland) após ele ter sua identidade revelada por uma reportagem.

O protagonista é incapaz de separar seu cotidiano como uma pessoa comum das responsabilidades de ser o Homem-Aranha. Por isso, pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam seu rosto. A situação, porém, não sai como o esperado.



homem aranha vascaino aqui na pre estreia do shopping riomar pic.twitter.com/d83JNgsewU

tom holland e andrew garfield chegando agr pra estreia de homem aranha no golden shopping, tobey ta atrasado pic.twitter.com/VkK6PbvCpS

shopping tava cheio de homem aranha e eu amei HAHAHAHAHAHA

foi muito divertido assistir na pré estreia com tantos fãs reunidos, me senti dentro do Maracanã pic.twitter.com/9gqefSvRKR