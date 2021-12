HBO Max irá lançar Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa em 2022

Além do mais novo filme do Homem-Aranha que já se tornou a 2ª maior bilheteria de estreia da história, o catálogo da HBO Max irá contar com longas como Venom e Morbius

A plataforma de streaming HBO Max Brasil divulgou hoje, quarta (22/12), que o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estará disponível em seu catálogo em 2022. A data específica de estreia na plataforma ainda não foi divulgada, mas o serviço já conta com “Homem-Aranha 2”, com Tobey Magire, e “O Espetacular Homem-Aranha”, com Andrew Garfield.

Além do filme do super-herói que se tornou a 2ª maior bilheteria de estreia da história, a plataforma também irá contar com os longas Venom, Morbius Kimi, Matrix Resurrections e King Richard: Criando Campeãs.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é sucesso nos cinemas

Apesar da recuperação gradual das salas de cinema durante o ano, este seria o maior sucesso de bilheteria para uma estreia de Hollywood desde "Star Wars: a Ascensão Skywalker", em dezembro de 2019, antes da pandemia. Desde então, nenhum filme superou os 100 milhões de dólares em sua estreia.

"Durante todo o ano a indústria tem dado um passo para frente e depois dois passos para trás", disse o analista da Comscore, Paul Dergarabedian. "O desempenho de 'Homem-Aranha' é realmente importante", acrescentou.

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" é o terceiro com o astro britânico Tom Holland no papel do super-herói, interpretado anteriormente por Tobey Maguire e Andrew Garfield.

O filme original do "Homem-Aranha", com Maguire em 2002, foi o primeiro longa-metragem da história do cinema a arrecadar mais de 100 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia.

No tapete vermelho para o lançamento mundial em Los Angeles, na segunda-feira passada, Holland enumerou os méritos do último filme e destacou entre eles a "nostalgia" e "a celebração do cinema".

A história continua onde parou "Longe de Casa", a franquia de 2019 na qual o vilão Mysterio desmascara publicamente Peter Parker. Parker luta para recuperar seu anonimato, com a ajuda de outro popular personagem da Marvel, o Doutor Estranho.

"Batman, Super-Homem e X-Men são as únicas séries que foram tão longe, este é o nono episódio", disse o analista David A. Gross, à frente da Franchise Entertainment Research. "É incrivelmente popular. Por isso, temos um grande fim de semana pela frente", afirmou.

