Homem-Aranha 3: o que você precisa saber sobre o lançamento do filme

Em 1962, a revista Amazing Fantasy, da Marvel, apresentou o Homem-Aranha. O personagem associava a realidade do adolescente Peter Parker com os superpoderes. Não demorou muito para que o herói se tornasse favorito e migrasse dos quadrinhos para outros meios, como a televisão. Mas foi apenas em 2002 que o aracnídeo chegou às telas de cinema.

A produção foi o começo da explosão dos filmes de super-heróis e, desde então, já são 12 obras cinematográficas com o personagem. O próximo, nomeado "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" - ou "Homem-Aranha 3" - , será lançado nos cinemas amanhã, 16.

O novo filme integra a trilogia interpretada por Tom Holland e se tornou a maior pré-venda da história do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Nas redes sociais, os fãs comemoram a volta de papéis já conhecidos e teorizam possibilidades do multiverso, entenda:

Enredo

A Sony disponibilizou o primeiro minuto do longa, que reúne Zendaya e Jacob Batalon no elenco, no mês de dezembro. Nele, é possível ver J. Jonah Jameson (JK Simmons) revelando ao mundo a identidade do Homem-Aranha.

Após o ocorrido, Peter recorre ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para reverter a situação e retomar sua vida. O mago, então, realiza um feitiço para que todos esqueçam que o protagonista é quem está por trás do herói. Entretanto, o processo interfere na estabilidade do espaço-tempo e desregula o multiverso. Assim, personagens de outras dimensões começam a aparecer na realidade do Teioso.

Retorno dos vilões

Como os universos estão desregulados, grandes rivais do Homem-Aranha voltam à cena. No novo filme, estão confirmados vilões que estiveram presentes em diferentes momentos da franquia. São eles: Doutor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Homem-Areia e Lagarto (Rhys Ifans).

Teorias

Em novembro, a divulgação do trailer de "Homem-Aranha 3" levantou teorias entre os fãs, que especulam a participação dos atores Tobey Maguire e Andrew Garfield, antigos intérpretes do super-herói. Além disso, outras suposições estão sendo consideradas, confira:

Doutor Estranho

Até "Vingadores: Ultimato" (2019), Tony Stark (Robert Downey Jr.) era a figura paterna do Peter de Tom Holland. Com a morte do Homem de Ferro, o garoto recorre ao Doutor Estranho, um feiticeiro capaz de manipular as Forças Universais, para obter orientações.

Venom

O filme do anti-herói lançou uma cena pós-créditos relacionada a "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Eddie (Tom Hardy) passa por um episódio de simbiose e se transforma por alguns instantes em Venom, logo no mesmo momento em que o noticiário na TV falava sobre a identidade revelada do Homem-Aranha. Segundo os fãs, este pode ser um indício que o personagem também participará da produção.

Retrospectiva

Para entender o novo lançamento com o aracnídeo, é interessante rever a trajetória de Tom Holland como protagonista. O ator estreou como Homem-Aranha em 2016, em "Capitão América: Guerra Civil", e trouxe ao personagem uma personalidade mais parecida com os quadrinhos.

"Homem-Aranha: De Volta Ao Lar" (2017)

O filme é o primeiro longa do personagem estrelado por Tom Holland e insere, de uma vez por todas, o herói no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A obra mostra Peter tentando conciliar o Ensino Médio com sua posição de herói. Após descobrir uma empreitada do vilão Abutre (Michael Keaton), o garoto começa a agir por conta própria.

"Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019)

O segundo filme solo do Aranha na Marvel é situado em uma viagem de verão de Peter e os amigos na Europa. O jovem perde confiança em si mesmo e tenta avançar na relação com MJ (Zendaya), porém vilões atacam as cidades e obrigam o garoto a voltar à ativa.

Expectativa

A fotógrafa Lis Benevides, 30, assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha aos 11 anos e, desde então, acompanha todos os lançamentos. Ela brinca que está "surtando" ao ser questionada sobre a estreia de "Homem-Aranha 3". "Será o filme do ano. Creio que os três atores estão juntos nesse filme, acho que é o que todos os fãs esperam".

