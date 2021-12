Homem-Aranha: Willem Dafoe impôs condição para voltar à trama; veja qual

Intérprete do vilão Norman Osborn, o Duende Verde, apareceu pela primeira vez em 2002 e está de volta em "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa", terceiro longa-metragem do personagem da Marvel; saiba mais

O ator Willem Dafoe, de 66 anos, revelou ter imposto uma condição para participar do elenco de “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, que chegou aos cinemas nesta semana. Em entrevista ao programa “Mulderville”, ele explicou ter demandado mais tempo de tela para seu personagem, Norman Osborn / Duende Verde, e que ele mesmo fizesse as sequências de ações, sem ajuda de dublês.

Dafoe apareceu nas telas de cinema como Norman pela primeira vez em 2002 com o filme “Homem-Aranha”, primeiro na trilogia dirigida por Sam Raimi. “Fazer essas coisas físicas era importante para mim. Na verdade, uma das primeiras coisas que disse a Jon [Watts, diretor] e Amy [Pascal, produtora] foi: 'Escute, não quero apenas ser uma participação especial ou apenas preencher closes. Eu quero fazer a ação porque é divertido para mim”, disse o intérprete.

Segundo o ator, participar das cenas mais animadas impulsiona o público a “comprar” o personagem. “Além disso, é realmente impossível adicionar qualquer integridade ou diversão ao personagem se você não participar dessas coisas... Isso faz com que você ganhe o direito de interpretar o personagem, de uma forma engraçada”, finalizou.

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” é o terceiro longa-metragem do icônico lançador de teias no Universo Cinematográfico da Marvel. No enredo, Peter Parker (Tom Holland) recorre ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) com o propósito de fazer as pessoas esquecerem que ele é o Homem-Aranha, revelação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme “Homem-Aranha: Longe de Casa”.



