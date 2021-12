"Homem-Aranha 3" estreia com maior abertura da Sony nos cinemas do Brasil

O filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" está há poucos dias em cartaz, mas já fez história no Brasil. De acordo com informações da Sony Pictures, o longa se tornou a maior abertura do estúdio nos cinemas do País, contando apenas as sessões da pré-estreia na quarta-feira, 15 de dezembro.

Além disso, o terceiro filme da franquia protagonizada por Tom Holland se tornou a quarta maior abertura nos cinemas do Brasil. O longa arrecadou 80% acima do filme anterior, "Homem-Aranha: Longe de Casa", e 110% acima de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".

No filme, a identidade de Peter Parker como Homem-Aranha é revelada e ele precisa lidar com as consequências de ter sua vida exposta, ainda mais após Mysterio ter deixado um vídeo em que o acusa de ser responsável pelo ataques de drones em "Homem-Aranha: Longe de Casa".

Com isso, ele decide recorrer ao Doutor Estranho e para que ele lance um feitiço que faça as pessoas esquecerem sua verdadeira identidade. No entanto, a magia não dá certo e o multiverso fica comprometido, fazendo pessoas de diferentes realidades irem atrás de Peter.

